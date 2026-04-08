Μαριάνα Κατσιμίχα: Είχα τον φόβο της σύγκρισης, ότι δεν θα πετύχω γιατί θα είμαι πάντα η κόρη του τάδε

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν η Μαριάνα Κατσιμίχα και αναφέρθηκε στην σύγκριση με τον πατέρα της, Πάνο Κατσιμίχα, αλλά και στην απόφασή της να ασχοληθεί με τη μουσική.

«Νομίζω πως ένας λόγος που δεν το έκανα σε πιο μικρή ηλικία, είναι ότι είχα πάντα τον φόβο της σύγκρισης. Δεν είχε να κάνει με το ότι εμένα με επηρεάζει σαν Μαριάνα προσωπικά ότι είναι ο πατέρας μου αυτός που είναι. Ίσα ίσα, καλό είναι το να έχεις ένα τέτοιο όνομα στην πλάτη σου. Απλώς είχα τον φόβο της σύγκρισης, τον φόβο ότι «Δεν θα πετύχει γιατί θα είναι πάντα η κόρη του τάδε».

Οπότε σίγουρα με είχε κρατήσει λίγο πίσω. Αλλά, ναι μεν είναι βαρύ το όνομα που κουβαλάω, από την άλλη, αυτό σε βάζει σε μια θέση να ξέρεις ότι υπάρχει ένα όριο το οποίο πρέπει είτε να ξεπεράσεις είτε να φτάσει εκεί. Οπότε είναι μια πρόκληση να έχεις αυτό το όνομα ή οποιοδήποτε. Είτε είσαι η κόρη του Κατσιμίχα, είτε του Μικρούτσικου είτε οποιουδήποτε. Έχεις μια ευθύνη» ανέφερε.

Και εξήγησε: «Νομίζω δεν έγινε ποτέ η κουβέντα "Μπαμπά θα γίνω τραγουδίστρια". Εγώ ασχολούμαι με τη μουσική από πιο μικρή και κάπως αυτό ήρθε φυσικά και οργανικά. Και ο μπαμπάς μου, μέχρι να καταλάβει ότι όντως θέλω αυτό το πράγμα και όντως είμαι για εκεί, είχε κι αυτός τους ενδοιασμούς του, γιατί ξέρει τον χώρο, ξέρει πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε έναν τέτοιο χώρο.

Ίσως να φταίει ότι στην κοινωνία που ζούμε είναι κάπως ανδροκρατούμενοι οι χώροι της τηλεόρασης, της μουσικής. Φοβόταν μήπως σαν γυναίκα με εκμεταλλευτούν. Στην εποχή του. Αλλά κάποια στιγμή, γύρισε και μου είπε "Άσε όλα τα άλλα που κάνεις και κάνε αυτό, αφού αυτό θες”».