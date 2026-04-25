Αναστασάκης: Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, συνειδητοποίησα ''τι καριέρα;'' Είναι βλακείες αυτά τα πράγματα

Τον Γιάννη Αναστασάκη είχε καλεσμένο η Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο πόσο σημαντική είναι για εκείνον η πατρότητα. «Η κόρη μου με δύο γονείς ηθοποιούς, έβλεπε πρόβες, μεγάλωσε στην Επίδαυρο γιατί η μαμά της έπαιζε συχνά στην Επίδαυρο σε τραγωδίες, αγάπησε το θέατρο αλλά η ίδια δεν ήθελε να ασχοληθεί ούτε καν στο σχολείο. Μάλλον είδε και τις δυσκολίες...

Το μυστικό για να μην χωρίσεις με την σύζυγο; Μοιραζόμαστε πολλά πράγματα εξ' αρχής, αγαπάμε πολλά πράγματα κοινά, έχουμε διαφορές αλλά βρίσκουμε τον κοινό βηματισμό. Μπορεί να είναι μια δυσκολία το να χωρίσει κάποιος και να μεγαλώσει ένα παιδί μόνος του αλλά το θαύμα της γέννησης και του μεγαλώματος ενός παιδιού... Και εμείς το κάναμε με ένα επάγγελμα ασταθές. Όταν γεννήθηκε η Χαρά συνειδητοποίησα ότι ''τι καριέρα;'' είναι βλακείες αυτά τα πράγματα, υπάρχει ένα παιδί σπίτι που με περιμένει, υπάρχει ένα παιδί που μεγαλώνει» εξομολογήθηκε.

Το χελιδόνι

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης τόνισε: «Νομίζω ότι ο φασισμός έχει επανέλθει κανονικότατα, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Και είναι πάντα ένας κίνδυνος... και για τη χώρα μας ένας κίνδυνος. Ακούγονται πράγματα δηλαδή κατά καιρούς που μας τρομάζουν.

Το έργο που ετοιμάζουμε τώρα το «Χελιδόνι», είναι ένα έργο που γράφτηκε με αφορμή μια τρομοκρατική επίθεση του 2016 σε ένα nightclub της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στην Αμερική. Και μιλάει για το δικαίωμα των ανθρώπων να υπάρξουν με όποια ταυτότητα θέλουν οι ίδιοι. Για το πόσο αυτό είναι δύσκολο για την οικογένεια, ακόμα να γίνει αποδεκτό, από τη μάνα του ήρωα και από την υπόλοιπη κοινωνία. Ακούγονται πράγματα μέσα που μας αφορούν ακόμα και τώρα».