Μανώλης Μητσιάς: Τα σκληρά λόγια στον γιο του «Ξέχνα το τραγούδι, καλύτερος από εμένα δεν γίνεσαι»

Τον διάλογο που είχε με τον πατέρα του, Μανώλη Μητσιά, όταν του μίλησε για την επιθυμία του να ακολουθήσει το τραγούδι αποκάλυψε ο γιος του Μίλτος και παραδέχθηκε ότι τα λόγια του μπορεί να τον ενόχλησαν αλλά στην πορεία αντιλήφθηκε πόσο σωστά ήταν.

«Θα μπορούσα να έχω γίνει τραγουδιστής. Όταν μεγαλώνεις με έναν άνθρωπο που είναι τόσο καλός σε αυτό που κάνει, θες να το μιμηθείς. Όταν το επάγγελμα έχει φώτα, δημοσιότητα, χρήμα, το θέλεις. Είναι μαγνήτης όλο αυτό. Εγώ έγραφα και παίζω πιάνο. Κάποια στιγμή του είπα "Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο". Μου είπε "Σε καμία περίπτωση, ξέχνα το". Εκεί μίλησε βροντερά. Με πήρε και μου είπε "Οι δρόμοι είναι αυτοί. Διάλεξε. Το επάγγελμα αυτό πρέπει να το δεις σαν χόμπι γιατί αλλιώς απέτυχες".

Και επίσης μου ξεκαθάρισε: "Είσαι έτοιμος να συγκριθείς μαζί μου; Γιατί θα σε συγκρίνουν μαζί μου. Καλύτερος από εμένα δεν μπορείς να γίνεις. Είναι αδύνατον. Για να υπάρξεις σαν καλλιτέχνης θα πρέπει να γίνεις δύο φορές καλύτερος από εμένα. Άρα αποφάσισε". Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Ήταν σωστός. Πήρε θέση και σωστή θέση. Είχε απόλυτο δίκιο» είπε.