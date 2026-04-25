Χρήστος Σαπουντζής: «Προέρχομαι από μια οικογένεια ανταρτών και άθεων»

Τον Χρήστο Σαπουντζή συνάντησε η Αθηναΐδα Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και η συζήτησή τους είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Όπως αποκάλυψε, η αίσθηση του δικαίου είναι πολύ έντονη μέσα του μιας και από πολύ μικρός έπαιρνε μέρος μαζί με τους γονείς του σε διαδηλώσεις.

«Προέρχομαι από μία οικογένεια ανταρτών και ο πατέρας και η μάνα μου και άθεων, θάφτηκαν με πολιτική κηδεία και οι δύο και είμαι στις διαδηλώσεις από πέντε χρονών. Πώς να στο πω, είμαι στις συγκεντρώσεις και σε όλα από πολύ μικρός και απέκτησα μια αίσθηση του δικαίου και του αδίκου που είναι πολύ καθαρή μέσα μου» εξήγησε.