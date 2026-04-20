Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Δηλώνει «άθεος, χριστιανός ορθόδοξος» και εξηγεί τι ακριβώς εννοεί

Στην δήλωση που έκανε σε πρόσφατη συνέντευξή του, ότι είναι «άθεος, Χριστιανός Ορθόδοξος, εμμένει ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης που ανέφερε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» που ήταν καλεσμένος:

«Με συγκινεί πάρα πολύ το Πάσχα και με συγκινεί πάρα πολύ φιλοσοφικά και λογοτεχνικά το νόημα της ανάστασης των νεκρών. Με τη μικρή διαφορά ότι δεν το πιστεύω κυριολεκτικά. Είναι μία πολύ μεγάλη διαφορά αυτή. Παρόλα αυτά, όπως είπα, δεν χρειάζεται μια ιστορία να είναι αληθινή για να είναι βαθιά και σημαντική και συγκινητική.

Οι περισσότερες ιστορίες που γνωρίζουμε και μας διαμορφώνουν και φτιάχνουν τη θέση μας απέναντι στον κόσμο και τα πράγματα, είναι ιστορίες που δεν είναι κατά βάση αληθινές και δεν χρειάζεται να είναι αληθινές. Δεν χρειάζεται να πιστεύεις κυριολεκτικά σε κάποια πράγματα για να γνωρίζεις την αξία που έχουν και να ζεις με βάση αυτή την αξία. Αυτό είναι με πολλά λόγια αυτό που συμπυκνώνεται σε αυτές τις τρεις λέξεις».