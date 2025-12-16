Ο Παρασκευαϊδης γλιτώνει (πάλι) τη διαγραφή - «Διαστρέβλωση...»

Αυτός ο βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, έχει κατά καιρούς γίνει γνωστός για κάποιες ώρες από τις χοντροκομμένες δηλώσεις που κάνει κυρίως για το μεταναστευτικό.

Και εκεί που στη Χαριλάου Τρικούπη, μετά το «φάλτσο» με την κουμπαριά Ανδρουλάκη, σχεδίαζαν να κάνουν την αντεπίθεσή τους μέσω του προϋπολογισμού, είπε να περάσει μια βόλτα από το ΟΝΕ και να δώσει συνέντευξη:

Και το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για τη χρεοκοπία

Και προς τον Τσίπρα κοιτάω, αν και έχουμε αρχηγό τον Ανδρουλάκη

Και γιατί όχι και με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη «μεγάλη κεντροαριστερά»

Και επειδή μπορεί να μην καταλάβαμε καλά αυτά που είπε, έκρινε σκόπιμο να κάνει follow up στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών.

«Ότι θα βγω εγώ βουλευτής αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον κ. Δουδωνή δεν τον ξέρει ο κόσμος, δεν έχει ζήσει ούτε μια μέρα στη Μυτιλήνη, απλώς ο πατέρας του ήταν από τη Μυτιλήνη και τώρα έρχεται «αλεξιπτωτιστής» γιατί έτσι τον θέλει ο πρόεδρος, δεν ξέρω ποιοι τον θέλουν (...) Ας τον κατεβάσουν δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ το πρότεινα κιόλας λέω να κατέβεις θα σε βοηθήσω και από πάνω».

Ε, λοιπόν και αυτή τη φορά ο κ. Παρασκευαϊδης φαίνεται πως τη γλιτώνει τη διαγραφή. Αν κρίνουμε από τη δήλωση που έκανε για να «μαζέψει» (;) τις χοντράδες που είπε. Ιδού:

«Για μια ακόμη φορά επιχειρήθηκε να διαστρεβλωθεί το νόημα των λεγομένων μου με στόχο να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ.

Διευκρινίζω πως είπα ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περιόδου 2004 -2009, με την αλόγιστη διασπάθιση και κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος διόγκωσε το χρέος και εκτροχίασε τα δημόσια οικονομικά της χώρας φέρνοντας τη στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, ανέλαβε μόνη της το βάρος της ευθύνης για τη σωτηρία της χώρας και την παραμονή της στο Ευρώ.

Τότε που η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως βουλευτής ΔΕΝ στήριξαν την εθνική προσπάθεια, μολονότι επί των ημερών τους συνέβη η εκτροπή των δημόσιων οικονομικών.

Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ του κ. Τσίπρα, ρίσκαρε την παραμονή της χώρας στο Ευρώ.

Και οι δύο από κοινού εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική κρίση, τον πόνο και τις θυσίες του Ελληνικού Λαού με μόνο στόχο να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη.

Αυτή είναι η ιστορική αλήθεια και ΔΕΝ διαστρεβλώνεται».