Ο πιο... νέος πολιτικός αναλυτής ανήκει στη Νέα Αριστερά

Η Έφη Αχτσιόγλου, πριν από δύο, περίπου μήνες, έγινε μητέρα για δεύτερη φορά. Επέστρεψε, όμως, στην πολιτική δράση άμεσα.

Πάρα ταύτα, παραμένει μια νέα μητέρα, δύο μικρών παιδιών, που προσπαθεί να συνδυάσει τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις.



Επομένως, δεν μας προκαλεί εντύπωση ότι πήγε Caravel, στην εκδήλωση της Λούκας Κατσέλη, κρατώντας στην αγκαλιά της τον μικρό της γιο. Με βεβαιότητα, λοιπόν, μπορούμε να πούμε πως ο μικρούλης Τζανακόπουλος, είναι ο νεαρότερος σε ηλικία που παρακολούθησε τη διημερίδα των τριών Ινστιτούτων.



Η στήλη εύχεται στην Έφη Αχτσιόγλου και τον Δημήτρη Τζανακόπουλο -επίσης, παρών στην εκδήλωση- να χαίρονται τους δύο γιους τους.