O πόλεμος «φρενάρει» και τις ασφαλιστικές εργασίες προς τους ιδιώτες

«Φρενάρισμα» σύμφωνα με πληροφορίες από την ασφαλιστική αγορά, καταγράφει η παραγωγή ασφαλίστρων μέσα στον Μάρτιο μετά την έναρξη δηλαδή, του πολέμου στο Ιράν. Η εκτίναξη των τιμών σε πολλά αγαθά και η ανησυχία των πολιτών έχει περιορίσει σημαντικά τις νέες ασφαλίσεις. Η αγορά κινείται κυρίως με τις ανανεώσεις των παλαιών συμβολαίων. Το πόσο έχουν επηρεαστεί οι ασφαλιστικές παραγωγές εξαρτάται κυρίως από τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών συμβούλων. Δηλαδή όσοι έχουν ασφαλίσεις στον κλάδο ζωής και μεγάλες επιχειρηματικές ασφαλίσεις έχουν την μικρότερη υποχώρηση στις νέες εργασίες. Όσοι έχουν ασφαλισμένους ιδιώτες και νοικοκυριά καταγράφουν μικρότερα ποσοστά νέων εργασιών.

Τα μεγέθη της υποχώρησης του Μαρτίου 2026 θα φανούν στα επίσημα στατιστικά της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών που θα ανακοινωθούν κατά τον Μάιο. Προς το παρόν , μεταφέρουμε τις εμπειρίες αρκετών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Bασικός παράγοντας που φρενάρει τις νέες εργασίες, είναι περιρρέουσα αβεβαιότητα για την οικονομία και βέβαια η άνοδος της τιμής σε πολλά βασικά αγαθά και ιδιαίτερα στα τρόφιμα. Η ασφάλιση αποτελεί για τον μέσο Έλληνα ιδιώτη και επιχειρηματία μία δραστηριότητα με αυξημένη ελαστικότητα ως προς το εισόδημα (όταν μειώνεται το εισόδημα μειώνεται και η ασφάλιση) αν και θεωρητικά σε εποχές με αυξημένο κίνδυνο θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα.

Την παραγωγή του Μαρτίου και Απριλίου θα καθορίσουν κυρίως οι ασφαλίσεις αστικής ευθύνης αυτοκινήτου που φαίνεται ότι υποχωρούν λόγω μείωσης πωληθέντων αυτοκινήτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η μείωση είναι μονοψήφια σε σχέση με την παραγωγή Φεβρουαρίου και Ιανουαρίου αλλά δείχνει ότι υπάρχει κόπωση.

Έρχονται αυξήσεις στα ασφάλιστρα αυτοκινήτου (και μηχανών)

Με δεδομένο ότι η ασφάλιση αυτοκινήτου και μηχανής είναι άμεσα συνδεδεμένη με την κυκλοφορία και τις συνθήκες αποκατάστασης ζημιών (ανταλλακτικά και εργασία που καταγράφουν ανοδικές κινήσεις) , εκτιμάται ότι εάν συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση μέσα στον Απρίλιο , πιθανότατα να δούμε αύξηση ασφαλίστρων από τον Απρίλιο και μετά.

Οι ασφαλιστικές εργασίες στη ναυσιπλοΐα

Η μεγαλύτερη όμως μείωση εργασιών καταγράφεται στις ασφαλίσεις πλοίων καθώς ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Διατηρούνται , με αυξημένα ασφάλιστρα, οι ασφαλίσεις της ακτοπλοΐας. Όσα δεξαμενόπλοια και carrier έχουν διεθνείς πλόες, ασφαλίζονται και αντασφαλίζονται απευθείας στο Λονδίνο (Lloyds’) και με ασφάλιστρα που είναι σχεδόν διπλάσια απ’ αυτά που πλήρωναν πριν τον πόλεμο.