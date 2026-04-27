Ο Σκέρτσος πάει Ναύπλιο για τη ΝΔ - «Κλείνουν» στη (δύσκολη) Θεσσαλονίκη τα προσυνέδρια

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, αύριο στο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο μετά τον εσωκομματικό θόρυβο, που προκάλεσε η ανάρτηση του για πελατειακές σχέσεις ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και τους ψηφοφόρους υπό τον τίτλο «Κοινωνία πολιτών και όχι κοινωνία πελατών». Ο εκ των παλαιότερων πλέον συνεργατών του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου δέχθηκε τις προηγούμενες ημέρες συντονισμένα πυρά από πρώην υπουργούς και συνεργάτες του στην πρωθυπουργική έδρα, όπως οι Μάκης Βορίδης, Γιάννης Οικονόμου και Στέλιος Πέτσας.

Στον αντίποδα, πάντως, από το Μαξίμου έσπευσαν τα τελευταία 24ώρα να υψώσουν τείχος προστασίας γύρω από τον Υπουργό Επικρατείας τονίζοντας ότι ο κ. Σκέρτσος ούτε είχε πρόθεση, ούτε και προσέβαλε τους «γαλάζιους» βουλευτές. Πάντως στο ίδιο προσυνέδριο είναι προγραμματισμένο να μιλήσουν και οι δύο Αντιπρόεδροι του κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνις Γεωργιάδης και για να μην μονοπωλήσει το ενδιαφέρον ο Υπουργός Επικρατείας. Πάντως, στο Προσυνέδριο του Ναυπλίου τα κύρια θέματα είναι το Σύγχρονο Κράτος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η Αυτοδιοίκηση εξ ου και το λόγο θα πάρουν επίσης ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το τελευταίο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα λάβει χώρα ως γνωστόν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 9 Μαίου, 6 ημέρες πριν από την έναρξη του τακτικού Συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος στις 15 Μαίου στην Αθήνα. Σε μία Περιφέρεια, όπου τα τελευταία χρόνια η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δυσκολεύεται, ενώ πολιτικοί σχηματισμοί, όπως η Ελληνική Λύση μοιάζει να της…υφαρπάζουν ζωτικό χώρο από την Πειραιώς σκοπεύουν να επιστρατεύσουν τα «βαριά χαρτιά» τους. Ούτως ή άλλως, το τελευταίο Προσυνέδριο της ΝΔ θα είναι αφιερωμένο στην εξωτερική πολιτική, στην άμυνα και την ενέργεια και στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσουν οι Γιώργος Γεραπετρίτης, Νίκος Δένδιας και Σταύρος Παπασταύρου.