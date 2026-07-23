Η ιστορία του Snoop Dogg στον κινηματογράφο

Η ζωή του Snoop Dogg ετοιμάζεται να γίνει κινηματογραφική ταινία, με την Universal Pictures να ανακοινώνει πως η βιογραφία του διάσημου ράπερ θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου 2027.

Η παραγωγή θα ακολουθεί την πορεία του Κάλβιν Μπρόντους Τζούνιορ, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, από τα πρώτα του βήματα μέχρι την εκτόξευσή του στη μουσική σκηνή τη δεκαετία του 1990, όταν καθιερώθηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της gangsta rap.

Ποιος θα υποδυθεί τον θρυλικό ράπερ

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρεθεί ο Τζόναθαν Ντέιβις, ο οποίος θα ενσαρκώσει τον Snoop Dogg σε διαφορετικές φάσεις της ζωής και της καριέρας του.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κρεγκ Μπρούερ, ενώ το σενάριο βασίζεται στην αρχική δουλειά του Τζο Ρόμπερτ Κόουλ, με τον ίδιο τον Μπρούερ να προχωρά στη νέα εκδοχή του.

Οι μεγάλες επιτυχίες και η συμφωνία με τη Universal

Η ταινία θα συνοδεύεται από μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Snoop Dogg, όπως τα «Drop It Like It's Hot», «Gin and Juice» και «What's My Name?», δίνοντας μουσικό παλμό στην αφήγηση της πορείας του.

Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη κινηματογραφική παραγωγή που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Death Row Pictures με τη NBCUniversal. Στην παραγωγή συμμετέχουν ο βραβευμένος παραγωγός Μπράιαν Γκρέιζερ της Imagine Entertainment, η πρόεδρος της Death Row Pictures Σάρα Μέικερ, αλλά και ο ίδιος ο Snoop Dogg, ο οποίος έχει ενεργό ρόλο στη μεταφορά της ζωής του στη μεγάλη οθόνη.