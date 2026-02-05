O Στέφανος συμφωνεί (σχεδόν) σε όλα με τον Αντώνη Σαμαρά...

Προβοκάτσια ή ωμή ειλικρίνεια;

Πώς αλλιώς να ερμηνεύσει κάποιος τον Στέφανο Κασσελάκη όταν βγαίνει δημοσίως και δηλώνει ότι συμφωνεί (σχεδόν) σε όλα με τον... Αντώνη Σαμαρά. Γιατί όπως τον άκουσα να λέει στoυς Στραβελάκη και Καραμήτρου, είδε όλη τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού και δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει περισσότερο με όλα όσα είπε.

Εντάξει, όχι με όλα. Διαφωνεί με τις θέσεις του επί κοινωνικών ζητημάτων.

Αλλά του άρεσε το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος».

Με τα λίγα που γνωρίζω βέβαια, δε ξέρω κατά πόσο... θα άρεσε αυτή η δήλωση (του Κασσελάκη) στον κ. Σαμαρά.

Μας είχε λείψει αυτό το «φλουρί το Κωνσταντινάτο» της πολιτικής ζωής αλλά όποτε εμφανίζεται ποτέ δεν διαψεύδει τις προσδοκίες μας.

Αλλά πρέπει να σας ενημερώσω, αγαπητοί αναγνώστες, ότι το Σαββατοκύριακο το ΚΙΔΗ έχει έκτακτο συνέδριο στο ΣΕΦ υπό τον τίτλο: «το αύριο είναι σήμερα» και ευτυχώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, θα συνεχίσει να κοσμεί την πολιτική μας πραγματικότητα.







