Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος στο τιμόνι της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Εγκρίθηκε από την επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο διορισμός του Στέλιου Κυμπουρόπουλου στη θέση του προέδρου της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας.

Η πρόταση του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου για το διορισμό του πρώην ευρωβουλευτή της ΝΔ στο τιμόνι της Αρχής «πέρασε» μόνο με τις ψήφους της ΝΔ, καθώς ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ δήλωσαν «παρών». Η αντιπολίτευση έκανε λόγο, μεταξύ άλλων, για «κομματικό διορισμό».

«Η προσπάθεια να αποδοθεί πολιτικός και κομματικός χρωματισμός παρέλκει. Ο Στέλιος Κυμπουρόπουλος προέρχεται από την Κοινωνία των Πολιτών, θα ήταν κόσμημα για οποιοδήποτε κόμμα να βρίσκεται στις τάξεις του. Είναι άνθρωπος ακέραιος. Έχει δώσει διαπιστευτήρια για το πως μπορεί να διαχειριστεί θεσμικές θέσεις», ανέφερε, απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο Άκης Σκέρτσος.

Η επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ενέκρινε - με τις ψήφους της πλειοψηφίας - και το διορισμό του Χαράλαμπου Τσέκερη στη θέση του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής.