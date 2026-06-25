Ο Τάσος Μπουγάς «καταγγέλλει» τον Akyla: «Πήρε τη μουσική μου και δεν είπε ευχαριστώ»

Ο Τάσος Μπουγάς θεωρεί πως ο Akylas με το «Ferto» έχει κλέψει το τραγούδι του «Θέλεις μπουζούκια, πάμε» και τον έχει στη μπούκα! «Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτόν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν τον βλέπω. Εδώ πήρε τη μουσική από το δικό μου τραγούδι και δεν με πήρε να μου πει ούτε ένα γειά σου, ούτε ένα ευχαριστώ. Τι να πω εγώ γι’ αυτόν» είπε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Μαύρα γυαλιά φοράει

Ο Μπουγάς αποκάλυψε και το πώς βρέθηκε να φοράει αυτά τα τεράστια μαύρα γυαλιά με τα οποία όλοι τον έχουμε συνηθίσει. «Είμαι Θεσσαλονίκη και δουλεύουμε και είναι Παρασκευή βράδυ και γίνεται μια φασαρία με μια παρέα μέσα στο μαγαζί. Φεύγει ένα κομμάτι από μία καρέκλα και με χτυπάει κάτω από το μάτι και πρήζομαι. Την άλλη μέρα με είχε καλέσει ο Αρναούτογλου και πάω στην τηλεόραση με γυαλιά και μου λέει δεν γίνεται με τα γυαλιά. Άμα δεν γίνεται, φεύγω, του λέω και αφού έκανα καμία δεκαριά βήματα μου φωνάζει σταμάτα, σταμάτα, θα σε βγάλουμε με γυαλιά. Και έτσι έμεινε».

Τον… δάγκωναν

Ο τραγουδιστής θυμήθηκε επίσης και τα περιστατικά με τις φανατικές του θαυμάστριες. «Είχα πολλές εμμονικές θαυμάστριες. Όταν λέω πολλές... μέχρι δαγκωνιές έχω φάει στα καμαρίνια. Δεν λέγονται αυτά για να βγουν σε κανάλι».