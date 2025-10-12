Ο Θωμάς Κρασώνης είναι Πρωταθλητής Ευρώπης του NASCAR Euro

Ο Θωμάς Κρασώνης είναι Πρωταθλητής Ευρώπης στην κατηγορία OPEN του NASCAR Euro Series, φτάνοντας στην επίτευξη ενός ονείρου που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια. Ενός ονείρου που μπορεί να φάνταζε μακρινό τότε, όμως πλέον αποτελεί μια απτή πραγματικότητα, όμοια της οποίας δεν έχει ζήσει ο ελληνικός μηχανοκίνητος αθλητισμός.

Ο Θωμάς Κρασώνης έκανε ό,τι ακριβώς έπρεπε στον κυριακάτικο αγώνα της κατηγορίας OPEN στην πίστα του Zolder στο Βέλγιο, ανταποκρίθηκε κατ’ απόλυτο τρόπο στις αυξημένες απαιτήσεις του αγώνα και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας και μαθηματικά έναν τίτλο, όταν και κέρδισε τον πρώτο αγώνα του διημέρου των τελικών του NASCAR Euro Series.

Νικητής του τελευταίου αγώνα της σεζόν ήταν ο Martin Doubek, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά με 511 βαθμούς, 33 λιγότερους από τους 544 που συγκέντρωσε ο Έλληνας οδηγός. «Πριν από έξι χρόνια, όταν μαζί με τον πατέρα μου και τον αείμνηστο θείο μου, τον Θωμά, μπήκε στο μυαλό μας η ιδέα της συμμετοχής στο NASCAR Euro Series, δεν τολμούσα καν να σκεφτώ ότι μία ημέρα θα ήμουν Πρωταθλητής Ευρώπης. Τώρα είναι πραγματικότητα!» ήταν τα πρώτα λόγια του πρώτου Έλληνα οδηγού αγώνων που κατακτά Πρωτάθλημα Ευρώπης. Και συνέχισε: «Όλα ξεκινούν από την οικογένεια. Διότι πριν από τον οδηγό Θωμά, πριν από τις πρώτες νίκες, από τις πρώτες επιτυχίες, υπήρχε ο γιός, ο εγγονός, ο ανιψιός, ο αδελφός Θωμάς. Η οικογένεια, λοιπόν, ήταν, είναι και θα είναι το στήριγμά μου. Στη συνέχεια υπήρξαν κάποιοι φίλοι του πατέρα μου, οι οποίοι πίστεψαν σε αυτό που κάναμε. Και φυσικά τα τελευταία χρόνια η Costamare, η πρώτη εταιρία που πίστεψε σε εμένα και στο project που παρουσιάσαμε και θέλησε να είναι αυτή που θα συνέβαλε στη δημιουργία του πρώτου Έλληνα που θα γινόταν Πρωταθλητής και θα είχε τη δυναμική για να πρωταγωνιστήσει σε διεθνές επίπεδο.

Επίσης, η Δωδώνη, η οποία ήταν μαζί μου από το τέλος της περασμένης σεζόν, καθώς και ο Όμιλος Ιατρικού Κέντρου. Και φυσικά η ομάδα μου, η PK Carsport, η οποία μου έδωσε ένα απίστευτο αυτοκίνητο όλη τη χρονιά, σταθερό, γρήγορο, αξιόπιστο και τους ευχαριστώ που με εμπιστεύτηκαν διότι δεν είναι εύκολο όταν ως ομάδα είσαι Πρωταθλήτρια να εμπιστευτείς έναν νέο οδηγό και να του ανοίξεις την πόρτα. Νομίζω ότι με την απόδοσή μου τους απέδειξα ότι ήρθα για να μείνω. Και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω τον γυμναστή μου, τον Πωλ Τύμπα, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει τεράστια δουλειά στο να μ βοηθήσει να εξελίξω αθλητικά το σώμα μου. Τέλος, τον προπονητή μου, τον Alon Day, έναν γεννημένο Πρωταθλητή, ο οποίος με έχει κάνει αυτό που είμαι σήμερα».



«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τον Θωμά! Έκανε εκπληκτική δουλειά φέτος. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό που έκανε και η σκληρή δουλειά που κατέθεσε, είχε αποτέλεσμα. Ειλικρινά δεν έχω λόγια! Ευχαριστώ πολύ την PK Carsport για την ευκαιρία που μας έδωσε. Εμπιστεύτηκαν τον Θωμά σχεδόν δίχως να τον ξέρουν και ως κορυφαία ομάδα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να του παρέχουν πάντα ο καλύτερο αυτοκίνητο. Κι αυτός ανταποκρίθηκε, κάτι που με κάνει πολύ υπερήφανο. Είναι απλά το ξεκίνημα» τόνισε ο προπονητή του Θωμά και Πολυπρωταθλητής στο NSASCAR Euro Series Alon Day,.

Ο ιδιοκτήτη της PK Carsport, Anthony Koumpen, από την πλευρά του, τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Θωμά! Αυτό που έκανε δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλό πράγμα να γίνεσαι πρωταθλητής στο NASCAR. Είναι μια μορφή αγώνων, όπως η Formula 1, την οποία γνωρίζει όλος ο κόσμος. Είμαι πολύ υπερήφανος για τον Θωμά και για το ότι έγινε ο πρώτος Έλληνας οδηγός αγώνων που έγινε Πρωταθλητής Ευρώπης σε ένα τόσο δύσκολο Πρωτάθλημα. Συναντηθήκαμε για πρώτη φορά πέρυσι στους τελικούς της σεζόν και μου ανέπτυξε το όραμά του. Του απάντησα πως εάν ήθελε να γίνει πρωταθλητής, έπρεπε να έρθει σε εμάς. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι είναι στο πλευρό του, στον προπονητή του τον Alon Day, τους χορηγούς του που είναι εξόχως σημαντικοί γι’ αυτόν και πιστεύω ότι ο Θωμάς έχει ένα λαμπρό μέλλον στους αγώνες».

Ο Θωμάς Κρασώνης και φέτος συμμετείχε και στις δύο κατηγορίες του NASCAR Euro Series, την PRO και την ΟΡΕΝ, οδηγώντας σε όλους τους αγώνες την Chevrolet Camaro με τον αριθμό «13» της βελγικής ομάδας του Πρωταθλήματος PK Carsport.