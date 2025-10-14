Η Δωδώνη γιορτάζει τη νίκη του Θωμά Κρασώνη

Ο εικοσιτριάχρονος πρωταθλητής είναι ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τίτλο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού – ένα επίτευγμα που επισφραγίζει μια πορεία έξι ετών συνεχούς προσπάθειας και αγωνιστικής συνέπειας έως την κορυφή της Ευρώπης.

Νωρίτερα, τον Απρίλιο, ο Θωμάς ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου δύο φορές στη Βαλένθια και η Δωδώνη ήταν εκεί για να γιορτάσει μαζί του αυτές τις σημαντικές στιγμές.

Η στήριξη του Θωμά από τη Δωδώνη δεν είναι τυχαία: η εταιρεία, αφοσιωμένη στις αξίες της και με βαθιά πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει και να ενώνει, τον συνοδεύει σε κάθε του βήμα από την αρχή της πορείας του.

Φωτογραφία: Bart Dehaese

Η ιστορική αυτή διάκριση πραγματοποιήθηκε στο Circuit Zolder του Βελγίου, όπου ο Θωμάς, οδηγώντας την ομάδα PK Carsport με το αυτοκίνητο Νο. 13, ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν με έξι νίκες, εξασφαλίζοντας τον τίτλο με κυριαρχία. Η Δωδώνη επενδύει ουσιαστικά στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας σταθερά τους Έλληνες αθλητές που ξεχωρίζουν για την αφοσίωση και το ήθος τους. Μέσα από αυτή τη διαρκή παρουσία, η εταιρεία προάγει αξίες όπως η αριστεία, η επιμονή και το ήθος – αξίες που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία και τη διαχρονική πορεία της στην ελληνική αγορά.

Ο κ. Μιχάλης Παναγιωτάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Δωδώνη δήλωσε: «Η κατάκτηση του πανευρωπαϊκού τίτλου Open του NASCAR Euro Series από τον Θωμά Κρασώνη αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η Δωδώνη είναι υπερήφανη που στέκεται δίπλα του σε αυτήν την επιτυχία, στηρίζοντας το πάθος, τη συνέπεια και την προσήλωσή του στους στόχους του. Συνεχίζουμε μαζί, με στόχο νέες κορυφές και νέες διακρίσεις.»