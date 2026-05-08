Ο Τραμπ ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων

Με μια ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σε μια τριήμερη εκεχειρία που ξεκινά το Σάββατο.

Την ίδια ώρα, ενημέρωσε πως αμφότερες οι χώρες δέχτηκαν την αμοιβαία ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι θα υπάρξει ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΠΥΡΟΣ (9, 10 και 11 Μαΐου) στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο εορτασμός στη Ρωσία είναι για την Ημέρα της Νίκης, αλλά και στην Ουκρανία, επειδή ήταν επίσης ένα σημαντικό μέρος και παράγοντας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εκεχειρία θα περιλαμβάνει αναστολή κάθε κινητικής δραστηριότητας, καθώς και ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε χώρα. Αυτό το αίτημα υποβλήθηκε απευθείας από εμένα και εκτιμώ ιδιαίτερα τη συμφωνία του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύ μακρού, θανατηφόρου και σκληρά μαχημένου πολέμου. Οι συνομιλίες συνεχίζονται για τον τερματισμό αυτής της Μεγάλης Σύγκρουσης, της μεγαλύτερης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, και πλησιάζουμε όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Ο Πούτιν είχε προαναγγείλει την κατάπαυση πυρός

Προσωρινή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία στις 8 και 9 Μαΐου ανακοίνωσε τη Δευτέρα 4 Μαΐου ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ρώσος πρόεδρος προχώρησε στην ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο για την Ημέρα της Νίκης που σηματοδοτεί το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

🚨 PUTIN MADE DECISION TO ANNOUNCE TEMPORARY CEASEFIRE IN CONFLICT WITH UKRAINE - RIA



PUTIN MADE DECISION TO ANNOUNCE CEASEFIRE IN CONNECTION WITH THE UPCOMING VICTORY DAY HOLIDAYS THAT WILL BE IN EFFECT MAY 8 - MAY 9 - RIA — *Walter Bloomberg (@DeItaone) May 4, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας, ο στρατός θα τηρήσει μονομερή κατάπαυση του πυρός στις 8 και 9 Μαΐου «με βάση την απόφαση του ανώτατου ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντίμιρ Πούτιν».

Το υπουργείο προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι αν η Ουκρανία επιχειρήσει να διαταράξει τις εορταστικές εκδηλώσεις «θα υπάρξει μαζική πυραυλική επίθεση αντιποίνων στο κέντρο του Κιέβου».

Μόσχα: Χωρίς στρατιωτικά άρματα η μεγάλη παρέλαση

Με αξιοσημείωτες αλλαγές θα πραγματοποιηθεί φέτος η μεγαλειώδης παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, καθώς η Ρωσία δεν θα επιδείξει τον παραδοσιακό στρατιωτικό εξοπλισμό, που συνήθως αποτελεί την κεντρική εικόνα της εκδήλωσης.

Ειδικότερα, η περιορισμένη παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικά οχήματα «λόγω της τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης», σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στις 28 Απριλίου. Οι αξιωματούχοι δεν έδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον λόγο της αλλαγής ωστόσο πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη.

Σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα kyivindependent, παρά την απουσία βαρέου στρατιωτικού εξοπλισμού, η παρέλαση θα περιλαμβάνει πεζή φάλαγγα στρατιωτών από στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, που θα εκπροσωπούν διάφορους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας, καθώς και ένα εναέριο τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης θα προβληθούν επίσης πλάνα από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο 2021. Η εκδήλωση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την υπέρπτηση αεροσκαφών τύπου Sukhoi Su-25 πάνω από τη Μόσχα, αφήνοντας καπνό στα χρώματα της ρωσικής σημαίας.

Κάθε χρόνο, στις 9 Μαΐου, η Ρωσία διοργανώνει μεγάλες στρατιωτικές παρελάσεις για να τιμήσει το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Οι εορτασμοί υπογραμμίζουν τον ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στη νίκη και χρησιμοποιούνται από το Κρεμλίνο για να προβληθεί διεθνής η στρατιωτική ισχύς της χώρας και να ενισχυθούν οι επίσημες αφηγήσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αντίθετα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, γιορτάζουν το τέλος του πολέμου στις 8 Μαΐου, γνωστή ως Ημέρα Νίκης στην Ευρώπη.