Ο Τραμπ αποκάλυψε το αγαπημένο του πιάτο στα McDonald's - Έδωσε και tip για να γίνει καλύτερο

Στον δημόσιο βίο των πολιτικών συχνά αποκαλύπτονται μικρές προσωπικές λεπτομέρειες που τραβούν το ενδιαφέρον του κοινού, ειδικά όταν αφορούν συνήθειες που ξεφεύγουν από τα συνηθισμένα. Μία από αυτές αφορά τον 78χρονο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία του στο φαστ φουντ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει παραδεχθεί ανοιχτά ότι είναι φανατικός του μενού των McDonald’s και πρόσφατα αποκάλυψε ποιο είναι το αγαπημένο του πιάτο, δίνοντας μάλιστα και ένα… tip στους υπεύθυνους της εταιρείας. Δεν δίστασε, επίσης, να προτρέψει και άλλους πολιτικούς να ακολουθήσουν τις ιδιαίτερες – και σίγουρα όχι τόσο υγιεινές – διατροφικές του προτιμήσεις.

Σε πρόσφατη ομιλία του στο Impact Summit στην Ουάσιγκτον, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του πιάτο είναι το Filet-O-Fish. Μάλιστα, αστειεύτηκε κάνοντας ηχητικά εφέ και χειρονομίες, ενώ δεν δίστασε να δώσει «συμβουλές» στους υπεύθυνους της εταιρείας: «Χρειάζεται λίγη περισσότερη σάλτσα ταρτάρ», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είχε πείσει τον υπουργό Υγείας του, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, να δοκιμάσει ένα Big Mac, σχολιάζοντας με χιούμορ πως «του άρεσε πολύ, αλλά δεν ήθελε να το παραδεχτεί δημόσια».

Η ομιλία του δεν περιορίστηκε στο προσωπικό του γούστο. Ο Πρόεδρος συνέδεσε την αγάπη του για τα McDonald's με την πολιτική του ατζέντα, μιλώντας για μείωση φόρων και χαλάρωση κανονισμών στον κλάδο της εστίασης.

Επικαλέστηκε μάλιστα το νομοσχέδιο «Big Beautiful», που προβλέπει μηδενικούς φόρους σε φιλοδωρήματα, υπερωρίες και κοινωνική ασφάλιση για ηλικιωμένους.

Παρά τους επαίνους του Τραμπ για την «προσιτή τιμολογιακή πολιτική» των McDonald's, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κρίστοφερ Κεμπτσίνσκι, αποκάλυψε ότι οι επισκέψεις οικογενειών χαμηλού εισοδήματος έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς το μενού θεωρείται πλέον ακριβό.

Δείτε το βίντεο: