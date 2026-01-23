Ο Τραμπ προεδρεύει του «Συμβουλίου Ειρήνης» με διάσημους «κακούς» - Επική γελοιογραφία του Guardian
Μόλις 19 χώρες υπέγραψαν για τη συμμετοχή τους στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού προέδρου.
Με καυστικό τρόπο σχολιάζει ο Guardian το περίφημο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Η βρετανική εφημερίδα φιλοξενεί γελοιογραφία του Μπεν Τζένιγκς, όπου παρουσιάζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μία μορφή κινουμένου σχεδίου, να πλαισιώνεται από «κακούς» κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου.
Ο Τραμπ κάθεται σε μια επιβλητική πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του και λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης». Το «Συμβούλιό» του απαρτίζουν ο Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων, η Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, ο Τζόκερ από το Μπάτμαν, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ από τη Σιωπή των Αμνών, ο Mr. Burns από τους Simpsons και ο Dick Dastardly.
Ποιες χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία για το «Συμβούλιο Ειρήνης»
Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ πως όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», μόλις 19 χώρες υπέγραψαν, οι οποίες είναι:
- ΗΠΑ
- Μπαχρέιν
- Μαρόκο
- Αργεντινή
- Αρμενία
- Αζερμπαϊτζάν
- Βουλγαρία
- Ουγγαρία
- Ινδονησία
- Ιορδανία
- Κοσσυφοπέδιο
- Πακιστάν
- Παραγουάη
- Κατάρ
- Σαουδική Αραβία
- Τουρκία
- Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
- Ουζμπεκιστάν
- Μογγολία