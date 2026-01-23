Ο Τραμπ προεδρεύει του «Συμβουλίου Ειρήνης» με διάσημους «κακούς» - Επική γελοιογραφία του Guardian

Με καυστικό τρόπο σχολιάζει ο Guardian το περίφημο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ. Η βρετανική εφημερίδα φιλοξενεί γελοιογραφία του Μπεν Τζένιγκς, όπου παρουσιάζεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μία μορφή κινουμένου σχεδίου, να πλαισιώνεται από «κακούς» κινουμένων σχεδίων, κόμιξ και κινηματογράφου.



Ο Τραμπ κάθεται σε μια επιβλητική πολυθρόνα, στην οποία αναγράφεται το όνομά του και λέει: «Καλωσήρθατε στην εναρκτήρια συνάντηση του Συμβουλίου Ειρήνης». Το «Συμβούλιό» του απαρτίζουν ο Darth Vader από τον Πόλεμο των Άστρων, η Κρουέλα Ντεβίλ από τα 101 Σκυλιά της Δαλματίας, ο Τζόκερ από το Μπάτμαν, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ από τη Σιωπή των Αμνών, ο Mr. Burns από τους Simpsons και ο Dick Dastardly.

The Guardian publishes a cartoon on Donald Trump and his ‘board of peace’ pic.twitter.com/2MFU9GSeDS — Quds News Network (@QudsNen) January 22, 2026

Ποιες χώρες υπέγραψαν τη συμφωνία για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ πως όλοι θέλουν να γίνουν μέλη του «Συμβουλίου Ειρήνης», μόλις 19 χώρες υπέγραψαν, οι οποίες είναι: