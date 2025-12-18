Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για χαλάρωση των περιορισμών στη μαριχουάνα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου εκτελεστικό διάταγμα στο οποίο αναφέρεται η αφαίρεση της μαριχουάνας από τα επιβλαβή ναρκωτικά που αναφέρονται σε ανάλογο πίνακα.

Η επαναταξινόμηση του ναρκωτικού από την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών δεν νομιμοποιεί τη μαριχουάνα σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ρυθμίζεται το ναρκωτικό και να μειώσει το υψηλό φορολογικό βάρος στη βιομηχανία κάνναβης.

Η μαριχουάνα περιλαμβάνεται επί του παρόντος στον Κατάλογο Ι των ναρκωτικών, μαζί με την ηρωίνη και το LSD, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνη, παράνομη βάσει της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και δεν αναγνωρίζεται για ιατρική χρήση.

Η μετακίνησή της στο Πρόγραμμα III τοποθετεί τη μαριχουάνα στην ίδια κατηγορία με το Tylenol με κωδεΐνη ή αναβολικά στεροειδή, επιτρέποντας την αποδεκτή ιατρική χρήση και χαμηλότερες πιθανότητες κατάχρησης, διατηρώντας παράλληλα την υπό έλεγχο.

Οι ειδικοί λένε ότι η μετατόπιση θα μπορούσε να εξοικονομήσει χρήματα στις επιχειρήσεις κάνναβης, επιτρέποντάς τους να διεκδικούν τις τυπικές φορολογικές ελαφρύνσεις, να επιτρέπουν στους γιατρούς να προτείνουν ιατρική κάνναβη, να μειώνουν ορισμένες ποινικές κυρώσεις και να επεκτείνουν την ομοσπονδιακή έρευνα.

Στην Ουάσινγκτον, ορισμένοι πιστεύουν ότι η αλλαγή θα μπορούσε να ακυρώσει τη διατύπωση του Παραρτήματος Ι του Harris Rider, αν και οι νομοθέτες εξακολουθούν να εξετάζουν εάν άλλες διατάξεις θα συνεχίσουν να εμποδίζουν μια ρυθμιζόμενη αγορά αναψυχής.

Από την πλευρά τους, Ρεπουμπλικάνοι έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους σε οποιεσδήποτε αλλαγές και έχουν προτρέψει τον Τραμπ να διατηρήσει τα ισχύοντα πρότυπα.

Ο Τραμπ ζητεί από την Ουκρανία να «κινηθεί γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση σήμερα στην Ουκρανία να "κινηθεί γρήγορα" στις διαπραγματεύσεις επί του σχεδίου που έχει στόχο να βάλει τέλος στη σύγκρουση με τη Ρωσία.



Οι διαπραγματευτές "είναι κοντά στο να καταλήξουν κάπου, αλλά ελπίζω ότι η Ουκρανία θα κινηθεί γρήγορα. Κάθε φορά που αργούν πολύ, τότε η Ρωσία αλλάζει γνώμη", δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου