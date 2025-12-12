Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για να εμποδίσει Πολιτείες να επιβάλλουν δικούς τους κανόνες για το ΑΙ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που αποσκοπεί στο να εμποδίσει τις Πολιτείες να επιβάλλουν τους δικούς τους κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη (AI). «Θέλουμε να έχουμε μία κεντρική πηγή έγκρισης», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος για ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, Ντέιβιντ Σακς σημείωσε σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα αντιταχθεί στους κανονισμούς της Τεχνητής Νοημοσύνης σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών».

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νίκη για τους τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίοι έχουν ζητήσει νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη σε ολόκληρη την Αμερική, καθώς θα μπορούσε να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον να ηγηθεί της ταχέως αναπτυσσόμενης βιομηχανίας.

Οι επικεφαλής εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζουν ότι οι κανονισμοί σε επίπεδο Πολιτείας θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την καινοτομία και να εμποδίσουν τις ΗΠΑ στον αγώνα τους κατά της Κίνας για την κυριαρχία στον κλάδο, με τις εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία.

Η πολιτεία της Καλιφόρνια, η οποία φιλοξενεί πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, έχει ήδη τους δικούς της κανονισμούς για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι σφοδρός επικριτής του Τραμπ, εξέδωσε μια αυστηρή δήλωση σε απάντηση στο εκτελεστικό διάταγμα, κατηγορώντας τον για διαφθορά.

«Σήμερα, ο Πρόεδρος Τραμπ συνέχισε τη διαπλοκή του στον Λευκό Οίκο, προσπαθώντας να πλουτίσει μαζί με τους συνεργάτες του, με ένα νέο εκτελεστικό διάταγμα που επιδιώκει να προλάβει τους κρατικούς νόμους που προστατεύουν τους Αμερικανούς από την μη ρυθμιζόμενη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης».

