Ο Βελόπουλος στον Άρειο Πάγο: «Δωροδοκήθηκε ο Τσίπρας για τον Ποινικό Κώδικα όπως είπε ο Γεωργιάδης;»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος ψάχνει «ατζέντα» καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισχυρή πίεση για την Ελληνική Λύση.

Και πήγε πρωί - πρωί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει αναφορά ώστε η δικαιοσύνη να ερευνήσει τη βασιμότητα ή μη των δηλώσεων Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η «Πρώτη Φορά».

Κατά τον κ. Βελόπουλο, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα υπήρχε αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης εάν ο αντιπρόεδρος ενός κόμματος κατηγορούσε τον πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης διερωτήθηκε επίσης γιατί η ΝΔ στη συνέχεια «δεν έστειλε τον Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί εάν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει...».