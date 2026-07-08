Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Βελόπουλος Ποινικός Κώδικας Αλέξης Τσίπρας Άδωνις Γεωργιάδης

Ο Βελόπουλος στον Άρειο Πάγο: «Δωροδοκήθηκε ο Τσίπρας για τον Ποινικό Κώδικα όπως είπε ο Γεωργιάδης;»

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Ο Κυριάκος Βελόπουλος ψάχνει «ατζέντα» καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ισχυρή πίεση για την Ελληνική Λύση. 

Και πήγε πρωί - πρωί στον Άρειο Πάγο προκειμένου να καταθέσει αναφορά ώστε η δικαιοσύνη να ερευνήσει τη βασιμότητα ή μη των δηλώσεων Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με τον Ποινικό Κώδικα που ψήφισε η «Πρώτη Φορά». 

Κατά τον κ. Βελόπουλο, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα υπήρχε αυτεπάγγελτη παρέμβαση της δικαιοσύνης εάν ο αντιπρόεδρος ενός κόμματος κατηγορούσε τον πρώην πρωθυπουργό για δωροδοκία. 

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης διερωτήθηκε επίσης γιατί η ΝΔ στη συνέχεια «δεν έστειλε τον Αλέξη Τσίπρα στη δικαιοσύνη για να αποδειχθεί εάν τα πήρε ή δεν τα πήρε για να νομοθετήσει...».  

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Γνώμες Πολιτική Κυριάκος Βελόπουλος Ποινικός Κώδικας Αλέξης Τσίπρας Άδωνις Γεωργιάδης

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