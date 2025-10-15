«Όχι» στην άρση ασυλίας Χαρίτση για παρακώλυση συγκοινωνιών με φόντο επίσκεψη στα αγροτικά μπλόκα

Να μην αρθεί η βουλευτική ασυλία του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, μετά από δικογραφία που σχηματίστηκε για το αδίκημα της παρακώλυσης συγκοινωνιών με φόντο επίσκεψή του στα αγροτικά μπλόκα στην Καρδίτσα τον περασμένο Φεβρουάριο, αποφάσισε η Ολομέλεια. Κατά την ονομαστική ψηφοφορία, 254 βουλευτές καταψήφισαν, ενώ 30 ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας του.

Δηλώσεις του κ. Χαρίτση από το μπλόκο της Καρδίτσας, στις 10 Φεβρουαρίου 2025, Larissanet OnlineNewspaper:

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος κατήγγειλε πως η κυβέρνηση «έχει δώσει σήμα στη δικαστική εξουσία, η οποία έστειλε τη δικογραφία στη Βουλή, αντί να την πετάξει στα σκουπίδια». Πάντως κάλεσε τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση, προκειμένου να καταδειχθεί πως «είμαστε στο πλάι των αγροτών στα δικαστήρια όπως είμαστε και στα μπλόκα», όπως είπε.

«Θα ψηφίσουμε κατά κρίση. Είναι απαράδεκτο και απειλητικό το ύφος σας κύριε Ηλιόπουλε, έχουν δικαίωμα οι Αρχές να στείλουν δικογραφία στη Βουλή, η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

«Για δες ποιος μιλάει για Δικαιοσύνη…», σχολίασε ο Δημήτρης Μάντζος αναφέροντας πως η συμμετοχή σε κινητοποιήσεις είναι μέσα στον πυρήνα των κοινοβουλευτικών καθηκόντων. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για πολιτική δίωξη, ζητώντας να απορριφθεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Αλέξη Χαρίτση.

Στον αντίποδα, η ασυλία του βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά ήρθη, μετά από μήνυση για συμμετοχή σε κινητοποίηση αγροτών. Πρόκειται για δικογραφία που έχει σχηματιστεί και αφορά «βία κατά υπαλλήλων» και «απλή σωματική βλάβη». Συνολικώς 183 βουλευτές υπερψήφισαν την άρση της βουλευτικής του ασυλίας, ενώ 101 την καταψήφισαν.



«Την ίδια στιγμή που καλύπτετε υπουργούς και βουλευτές για υποθέσεις όπως του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσους αγωνίζονται κατά της άδικης πολιτικής σας, τους καταδιώκετε με αστείες και ατεκμηρίωτες κατηγορίες», ανέφερε ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Δείτε τη συγκεκριμένη αναφορά στην αρχή της τοποθέτησης του κ. Κουτσούμπα:

Το ΚΚΕ κατήγγειλε ποινικοποίηση των αγώνων, με τον Νίκο Καραθανασόπουλο να καλεί τη ΝΔ και τη Πλεύση Ελευθερίας να μην υπερψηφίσουν την άρση ασυλίας του βουλευτή του. Τότε, η Ελένη Καραγεωργοπούλου τόνισε πως η Πλεύση Ελευθερίας θα την καταψηφίσει.



Εντωμεταξύ, η Ολομέλεια δεν ήρε την άρση ασυλίας του Πέτρου Παππά του ΠΑΣΟΚ (258 κατά, 26 υπέρ) μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση του υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.