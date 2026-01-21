Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος - Γιώργος Χρυσοστόμου: Η πρώτη τους φωτογραφία από το «Κάμπινγκ» του MEGA

Η πρώτη backstage φωτογραφία των δύο πρωταγωνιστών της σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ», είναι γεγονός! Ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος και ο Γιώργος Χρυσοστόμου συναντήθηκαν χαμογελαστοί στα γυρίσματα της νέας παραγωγής του MEGA που υπόσχεται να χαρίσει στους τηλεθεατές χιούμορ, τρυφερότητα και γερές δόσεις μαύρης κωμωδίας.

Διαφορετική φιλοσοφία ζωής

Στη νέα κωμωδία με την οποία το κανάλι φιλοδοξεί να χτυπήσει και πάλι πρωτιές (που τις έχασε τελευταία σε αυτή την τυπολογία προγράμματος), ένας λογιστής (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος) πακετάρει μια βαλίτσα γεμάτη λεφτά και μετακομίζει με τα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, ελπίζει να βρει την ηρεμία και να κρυφτεί από το παρελθόν του. Όμως, το εν λόγω κάμπινγκ δεν είναι απλώς ένας τόπος διαμονής· είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία ζωής που λειτουργεί υπό το άγρυπνο βλέμμα του «Καμπινγκράτορα» Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου).

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά «Κάμπινγκ» εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Μια ιστορία για την «ανάγκη του ανήκειν».

Η ταυτότητα της σειράς

Η νέα κωμωδία είναι βασισμένη στη σειρά «Κάμπινγκ» του ALPHA Κύπρου, που δημιουργήθηκε από τον Φώτη Γεωργίδη. Τη διασκευή και την απόδοση σεναρίου υπογράφουν οι Έλενα Σολωμού και Κωστής Παπαδόπουλος, ενώ τη σκηνοθεσία ο Σέργιος Κωνσταντινίδης.

Πρωταγωνιστούν: Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά - Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου.