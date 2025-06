Οι AC/DC ροκάρουν ασταμάτητα: Μήπως ήρθε η ώρα για το μεγάλο «αντίο»- Η εμφάνιση που απογοήτευσε

Περισσότεροι από πέντε δεκαετίες στις σκηνές και όμως οι AC/DC παραμένουν πρωταγωνιστές. Η πρόσφατη περιοδεία τους, «Power Up Tour», έγινε θέμα σε όλο το διαδίκτυο, αλλά όχι για όλους τους σωστούς λόγους.

Ένα βίντεο από το στάδιο Gillette στη Μασαχουσέτη , τραβηγμένο στις 4 Μαΐου, έγινε viral με πάνω από 150.000 likes και σχεδόν 3 εκατ. προβολές. Ο Άνγκους Γιανγκ, πιστός στην εικόνα του «άγριου μαθητή» με το μπλε βελούδινο σορτς, βρυχάται στο μικρόφωνο εκτελώντας το κλασικό «TNT». Ωστόσο, το βλέμμα των θαυμαστών δεν έμεινε στον Άνγκους, αλλά στον τραγουδιστή Μπράιαν Τζόνσον, με πολλούς να σχολιάζουν πως η φωνή του ακούγεται πλέον «κουρασμένη».

«Ήθελα να πάρω εισιτήρια… μέχρι που το είδα», έγραψε ένας χρήστης. «Ίσως ήρθε η ώρα να πουν το ‘φτάνει’», πρόσθεσε άλλος. Τα σχόλια πλήθυναν: «Ήθελα τόσο πολύ να τους δω φέτος… τώρα, ούτε καν», έγραψε ένας απογοητευμένος fan. Κάποιος άλλος ήταν πιο επιεικής: «Ο Άνγκους κρατάει όλο το σόου μόνος του. Θα είναι πάντα οι αγαπημένοι μου, αλλά αυτή την περιοδεία θα την προσπεράσω».

Φυσικά, δεν έλειψαν κι αυτοί που υπερασπίστηκαν το θρυλικό συγκρότημα. «Ακούγονται μια χαρά! Στα 70 τους κάνουν περιοδείες, είναι θρύλοι!», αντέτεινε κάποιος. «Γιατί τόση γκρίνια; Αξιολάτρευτοι είναι. Θα πλήρωνα να τους δω όπως και να ‘χει», σχολίασε άλλος.

Όπως διαβάζουμε στο Parade, παρά τον ντόρο, η περιοδεία σαρώνει σε sold out και κριτικές. Το Rolling Stone Germany έγραψε για μια «ηλεκτρισμένη εμφάνιση που άφησε το κοινό να διψά για περισσότερο», ενώ η Guardian μίλησε για «μάθημα ροκ εν ρολ».

Με ιστορία που ξεκινά στα 70s και τα «Thunderstruck», «Back in Black» και «You Shook Me All Night Long» να δονούν ακόμα στάδια, οι AC/DC δείχνουν πως δεν σκοπεύουν να κατεβάσουν ενισχυτές. Ίσα ίσα, ανακοίνωσαν κι άλλες πέντε συναυλίες στην Αυστραλία, για να κλείσουν τη φετινή τους περιοδεία εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Οπότε, αν βρείτε εισιτήριο, να πάτε. Ίσως κάποια νότα ξεφύγει, αλλά ποιος νοιάζεται; Στο τέλος της βραδιάς, το μόνο που θα ακούγεται είναι το «ροκ» ,στη διαπασών.