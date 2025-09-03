Οι Αμερικανοί έρχονται στην Ελλάδα μαζί με drones «καμικάζι»

Με το εξοπλιστικό πρόγραμμα να «τρέχει» δεν είναι λίγες οι συζητήσεις που έχουν διπλό στόχο: Την ενίσχυση της αμυντικής ισχύος της χώρας σε συνδυασμό με ξένες επενδύσεις επί ελληνικού εδάφους. Μια τέτοια εξέλιξη έπιασε το ραντάρ μου ότι συζητείται με μεγάλη εταιρεία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Θυμάστε τα εξελιγμένα drone-καμικάζι Switchblade που θα αποκτήσουν οι Ένοπλές Δυνάμεις; Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα, αυτό το οποίο μου μετέφεραν είναι πως εκτός από την αγορά των συστημάτων - τα οποία αρχικά θα εξοπλίσουν κομάντος και καταδρομείς στα νησιά του Αιγαίου - η αμερικανική AeroVironment φέρεται να συζητά το ενδεχόμενο δημιουργίας μονάδας στη χώρα μας.



Να υπενθυμίσω ότι στις αρχές καλοκαιριού το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ανάπτυξη Περιπλανώμενου Πυρομαχικού [LM] Υψηλής Ακριβείας.



Και για όσους έχουν ξεχάσει τι είναι τα Switchblade να υπενθυμισω ότι ανήκουν στην κατηγορία των Περιπλανώμενων Πυρομαχικών (Loitering Munitions). Πρόκειται για πυρομαχικά ακριβείας που μπορούν να εντοπίζουν και να προσβάλλουν στόχους, να ελέγχονται ή ακόμη και να ανακαλούνται μέχρι το τελικό χτύπημα παρέχοντας πρωτοφανή επίπεδα ευελιξίας.