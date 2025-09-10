Εξοπλιστικά: Μετά τις Belharra, έρχονται οι Bergamini - Η αναφορά του Νίκου Δένδια

Η Ελλάδα συνεχίζει με αποφασιστικότητα την εξοπλιστική ενίσχυση του Πολεμικού της Ναυτικού, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση ενός στόλου που φέρει το βάρος των δεκαετιών. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επιβεβαίωσε έμμεσα σημαντικές εξοπλιστικές κινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για δωρεά από την Motor Oil.

Κατά τη διάρκεια της τελετής εγκαινίων του Θεραπευτηρίου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε ότι σε λίγες εβδομάδες θα καταπλεύσει στον Φαληρικό Όρμο ο «ΚΙΜΩΝΑΣ», η πρώτη φρεγάτα νέας γενιάς τύπου Belharra (FDI). Ο «Κίμων» έχει επιστρέψει στην ξηρά δεξαμενή για τις τελευταίες αναγκαίες ρυθμίσεις σε συστήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, έπειτα από τις επιτυχημένες θαλάσσιες δοκιμές. Σύμφωνα με το νέο χρονοδιάγραμμα η νέα μονάδα του στόλου αναμένεται να παραδοθεί στο Πολεμικό Ναυτικό είτε στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026.

Οι φρεγάτες Belharra αποτελούν τη νέα γενιά γαλλικών πολεμικών πλοίων, με προηγμένες τεχνολογίες και σύγχρονα συστήματα πολέμου. Η Ελλάδα είχε ήδη συμφωνήσει για την προμήθεια τριών τέτοιων μονάδων, ενώ τώρα φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις για τη τέταρτη έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Αυτές οι φρεγάτες θα αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά του σύγχρονου ελληνικού στόλου, προσφέροντας σημαντικές δυνατότητες στον τομέα της αεράμυνας και της αντιπλοϊκής πολέμου.

Ωστόσο, η αναφορά του υπουργού Εθνικής Άμυνας που προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η έμμεση επιβεβαίωση της παραγγελίας τέταρτης φρεγάτας FDI-HN, καθώς και η αναφορά στην προμήθεια δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών τύπου Bergamini.

Οι Ιταλικές FREMM Bergamini

Παράλληλα με τις Belharra, η Ελλάδα φαίνεται να προχωρά στην απόκτηση δύο μεταχειρισμένων φρεγατών τύπου FREMM Bergamini από την Ιταλία. Αυτές οι μονάδες, παρόλο που είναι μεταχειρισμένες, διαθέτουν προηγμένα συστήματα και θα μπορέσουν να ενισχύσουν άμεσα τις δυνατότητες του ελληνικού στόλου.

Με μήκος 144,6 μέτρα και πλήρες εκτόπισμα 6.700 τόνων, οι φρεγάτες πολλαπλών ρόλων Bergamini αποτελούν έναν από τους πιο σύγχρονους τύπους πολεμικών πλοίων. Μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα πάνω από 27 κόμβους. Είναι εξοπλισμένες με προηγμένα ραντάρ, συστήματα σόναρ για ανθυποβρυχιακό πόλεμο, καθώς και με πυραύλους εναντίον πλοίων (Teseo/Otomat Mk2/A) και αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster.

Αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός απέναντι στις γεωπολιτικές προκλήσεις

Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού δεν αποτελεί απλώς μια επιλογή, αλλά μια επιτακτική ανάγκη. Ο ελληνικός στόλος φέρει το βάρος των δεκαετιών, με την ηλικία των περισσότερων μονάδων να προσεγγίζει ακόμα και τα 50 χρόνια. Αυτή η παλαιότητα δεν επηρεάζει μόνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, αλλά και το κόστος συντήρησης και λειτουργίας.

Το γεωπολιτικό περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο καθιστά την ενίσχυση του ναυτικού στοιχείου ακόμη πιο κρίσιμη. Η εξοπλιστική ενίσχυση της Τουρκίας με νέες εγχώρια ναυπηγημένες φρεγάτες δημιουργεί νέα δεδομένα στη στρατηγική ισορροπία της περιοχής. Παράλληλα, η απειλή κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη διοίκηση Χαφτάρ στην ανατολική Λιβύη υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρό και σύγχρονο ναυτικό στοιχείο που θα μπορεί να προασπίσει αποτελεσματικά την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.