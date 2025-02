Οι αριθμοί μίλησαν - Αυτές είναι οι πιθανότητες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τους «16» στην Ευρώπη

To qualify for UEL Round of 16 (as of 13 Feb):



92% 🇳🇱 AZ (📈+54%)

74% 🇷🇴 FCSB (📈+35%)

70% 🇳🇱 Twente (📈+16%)

65% 🇮🇹 Roma (📈+4%)

-

35% 🇵🇹 Porto (📉-4%)

30% 🇳🇴 Bodo/Glimt (📉-16%)

26% 🇬🇷 PAOK (📉-35%)

8% 🇹🇷 Galatasaray (📉-54%)