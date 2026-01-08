«Οι Αθώοι»: Αυτή είναι η σειρά του MEGA που έχει κερδίσει τις εντυπώσεις πριν καν βγει στον αέρα

«Δεν στερεύει η πηγή, ποτέ μου δεν διψάω, έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω»! Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα της μεγάλης παραγωγής του MEGA, «Οι Αθώοι». Η σειρά εποχής, που έχει ήδη κλέψει τις εντυπώσεις από τις πρώτες κιόλας εικόνες των τρέιλερ που προβάλλονται στον αέρα του σταθμού, κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 22.20 και θα μας καθηλώσει με την πλοκή της.

Μουσική που σε ταξιδεύει

Στον αέρα του MEGA κυκλοφορεί ήδη ένα νέο lyrics video, όπου παρουσιάζεται ένα απόσπασμα από το πολυφωνικό τραγούδι των τίτλων τέλους με τίτλο «Έχω γεννηθεί για ν’ αγαπάω». Το κομμάτι, σε μουσική του Χρίστου Στυλιανού και στίχους της Ελένης Ζιώγα, ερμηνεύουν οι Μαρία Λατσίνου, Μάρθα Ζιώγα, Μαριάννα Ζαφειρέλη, Μυρτώ Καρέκου και Ελένη Ζιώγα. Πρόκειται για έναν ύμνο στη φύση και την ομορφιά, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος που πάλλεται από υπερβατική αγάπη, όπως ένας από τους κεντρικούς ήρωες της σειράς, ο Τουρκόγιαννος.

Η ξεχωριστή ατμόσφαιρα που διαπνέει κάθε σεκάνς της σειράς «Οι Αθώοι», σε σκηνοθεσία Νίκου & Άγγελου Κουτελιδάκη, ντύνεται από την εξαιρετική μουσική του Χρίστου Στυλιανού. Η μουσική της σειράς «Οι Αθώοι» λειτουργεί ως μια παράλληλη εσωτερική αφήγηση πλάι στο εμβληματικό πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη «Κατάδικος», το οποίο έχει διασκευάσει η Ελένη Ζιώγα, δίνοντας φωνή στα εσωτερικά τοπία των χαρακτήρων και στο βαθύτερο υπαρξιακό νόημα της ιστορίας.

Η ενορχήστρωση αντλεί στοιχεία από την κλασική μουσική, μεταφράζοντάς τα σε μια σύγχρονη μουσική γλώσσα. Το πιάνο και τα έγχορδα (βιολιά, τσέλο) δημιουργούν ένα περιβάλλον ευαισθησίας, ενώ η χρήση των πνευστών υπογραμμίζει τις συναισθηματικές εξάρσεις και τις εσωτερικές συγκρούσεις των ηρώων.

Αγάπη, φυγή, λύτρωση

Η υπόθεση της σειράς καταπιάνεται με μια από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ! Όλα ξεκινούν όταν μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο σε ένα νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Εκείνος, ευφυής και διεισδυτικός, μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν ως «νόθο» και «ξένο».

Στην καρδιά του γεννιέται το πιο αγνό συναίσθημα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) - όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

Ένας γάμος από προξενιό οδηγεί στη φυγή τον Γιάννο και πλημμυρίζει τον Πέτρο με οργή και ζήλια. Όταν όλα μοιάζουν χαμένα, όταν η αγάπη γίνεται βάρος και η ελπίδα σκιά, μόνο η αλήθεια της καρδιάς μπορεί να δείξει τον δρόμο προς την εξιλέωση. Θα υπάρξει, άραγε, λύτρωση για τους «αθώους»;