Οι Duran Duran δεν ήταν ποτέ boy band

Η κινούμενη άμμος που λέγεται μουσική βιομηχανία έχει καταπιεί αμέτρητους καλλιτέχνες που έβγαλαν έναν ή δύο δίσκους, και μετά, πριν κλείσουν δεκαετία, βγήκαν σε πρόωρη σύνταξη ζώντας από πνευματικά δικαιώματα ή κάνοντας άλλες δουλειές. Ψηλά στη λίστα αυτή είναι τα boy bands. Ειλικρινά, ποια είναι η συμβολή των σπουδαίων –στην εποχή τους– New Kids On The Block στη μουσική που ακούμε σήμερα; Και ποιος θυμάται τους B2K και τους O-Town;

Φανταχτερές φράντζες και μουσικοκριτικοί

Οι Duran Duran βαφτίστηκαν boy band στην αρχή της καριέρας τους. Και με αυτή την προϋπόθεση είναι η μεγαλύτερη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα. Τέσσερα τέκνα του Μπέρμινχαμ, που μέχρι τότε μόνο τους Black Sabbath είχε να επιδείξει, πάλεψαν από την αρχή κόντρα στα στερεότυπα. Βλέπεις, ο απαιτητικός μουσικοκριτικός δεν θέλει και πολύ… Αν δει φανταχτερές φράντζες με τόνους λακ, ρούχα σχεδιαστών ή όμορφα πρόσωπα θα ανοίξει το κουτάκι του μυαλού και θα τους βάλει μέσα.

Η Λαίδη Νταϊάνα και ο Άντι Γουόρχολ

Κάποιοι μουσικοκριτικοί είχαν ενστάσεις για το τρίπτυχο «μοντέλα, πάρτι, κοκαΐνη». Η βουτιά χωρίς αύριο και στα τρία είχε σαν αποτέλεσμα να τους κολλήσει η ρετσινιά του ρηχού. Οι Duran Duran τακίμιασαν με τους πλούσιους, φανταχτερούς και διάσημους της εποχής τους όπως η Λαίδη Νταϊάνα και ο Άντι Γουόρχολ και σνόμπαραν επιδεικτικά το φεστιβάλ Glanstonbury. Αν και πρόσφατα δήλωσαν ότι θα ήθελαν να παίξουν, η αλήθεια είναι ότι το παλιό το ορθόδοξο Glastonbury δεν ήθελαν να το βλέπουν. Εκ των υστέρων η επιλογή κοινού ήταν μια αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ.

Οι Duran Duran ήταν θύμα και της πρώιμης επιτυχίας τους. Κατέκτησαν τον κόσμο με μόλις δύο άλμπουμ και έγιναν το ιδεοτυπικό συγκρότημα της new wave σκηνής. Αυτό πρέπει να αναλυθεί για να γίνουν αντιληπτές οι διαστάσεις του. Το συλλεκτικό πλέον Rio, το οποίο γράφτηκε σε γαλλικό chateau για να αποφύγουν τους δημοσιογράφους, έμεινε στα τσαρτς για 129 εβδομάδες και ανέβηκε μέχρι το Νο 6. Η επιτυχία του Rio ήταν τέτοια που οι Duran Duran ξανακυκλοφόρησαν τον ομώνυμο πρώτο τους δίσκο για την αμερικάνικη αγορά.

Η δύναμη του MTV

Πώς έγινε αυτό το μουσικό θαύμα με δεδομένη τη στάση των μουσικοκριτικών; Η εταιρεία των Duran Duran αντιλήφθηκε πολύ γρήγορα τη δύναμη του MTV, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1981. Το ένα χέρι ένιψε το άλλο και τα δύο το… πρόσωπο του μέσου μουσικόφιλου. Οι Duran Duran τάισαν αφειδώς το MTV με έξυπνα βιντεοκλίπ κινηματογραφικής ποιότητας και το MTV έπαιζε Duran Duran από το πρωί ως το βράδυ για χρόνια. Από το 1982 μέχρι το 1985 (που θεωρείται η πιο επιτυχημένη αλλά όχι η καλύτερη τριετία στην καριέρα τους) σάρωσαν τα αμερικανικά τσαρτς με σήμα κατατεθέν τραγούδια όπως το Wild Boys και το View to A Kill.

Για να δώσουμε τις σωστές διαστάσεις αυτού, ας αναφέρουμε μερικά από τα βαριά ονόματα που είδαν την πλάτη του αμερικάνου μουσικόφιλου: Status Quo,T. Rex, Manic Street Preachers, The Jam, The Kinks, Blur, o σπουδαίος Robbie Williams, The Stone Roses, The Libertines.

O Giorgio Moroder και o Gary Numan

Αδίκως τους κόλλησε και η ρετσινιά «μπάντα των γιάπηδων». Καθαρά μουσικά ήταν παιδιά των θρύλων Giorgio Moroder και Gary Numan. Είχαν ύφος, πρωτότυπο λόγο, συγκεκριμένες αξίες. Δεν ήταν ποτέ πολιτικοποιημένοι με τη στενή έννοια του όρου, αλλά υπερασπίστηκαν την ευημερία που προσφέρει η οικονομική άνθηση, η δημοκρατία και η κοινωνική ειρήνη. Υπό αυτή την έννοια ήταν αντίθετοι στη Μάργκαρετ Θάτσερ, που ήταν ο κύριος εκφραστής των πιο σκληρών αντιλαϊκών πολιτικών. Σίγουρα δεν ήταν οι Sex Pistols να σπάσουν τα μπάσα τους επί σκηνής, είχαν πλήκτρα στον ήχο, αλλά υπάρχει κάτι πιο punk από αυτό;

Και αν παραβλέψεις το περιτύλιγμα και δεις την ουσία, οι Duran Duran πάντα έγραφαν σπουδαία τραγούδια και πάντα δούλευαν πολύ περισσότερο απ’ όσο το περιστασιακό boy band. Παρά την άμεση επιτυχία, συνέχισαν να κυκλοφορούν δίσκους, να δίνουν συναυλίες, να δίνουν συνεντεύξεις, να κάνουν φωτογραφίσεις, να γυρνάνε βιντεοκλίπ. Το όνομά τους το έχτισαν με κόπο. Την επιδραστικότητά τους την κέρδισαν, δεν τους την έδωσε κανείς.

Η αλήθεια είναι στα λόγια του Moby

Ο κορυφαίος Moby, το 2003, είπε ότι οι Duran Duran ήταν θύμα της κατάρας των Bee Gees: έγραφαν σπουδαία τραγούδια, πουλούσαν εκατομμύρια δίσκους και όμως προκαλούσαν την οργή του μουσικοκριτικού κατεστημένου.

Σήμερα, 43 ολόκληρα χρόνια από το ομώνυμο ντεμπούτο τους, συνεχίζουν να δισκογραφούν και ζουν μια πολύ πιο ήρεμη ζωή. Λιγότερα πάρτι, όχι καταχρήσεις, όχι μοντέλα. Ο Simon LeBon είναι παντρεμένος εδώ και τριάντα χρόνια, έχει τρεις κόρες και επιδίδεται στην ιστιοπλοΐα. Οι υπόλοιποι είναι επίσης οικογενειάρχες και ζουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όλοι μαζί συναντιούνται για να γράψουν και να δώσουν συναυλίες.

Αλήθεια, πόσα γιάπικα boy bands το κάνουν αυτό;