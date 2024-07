Στην εντατική ο κιθαρίστας των Radiohead

Ο κιθαρίστας των Radiohead, Jonny Greenwood, νοσηλεύεται στην εντατική τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο πλέον είναι εκτός κινδύνου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλαν οι διοργανωτές της περιοδείας του «The Smile».

«Πριν από λίγες μέρες, ο Τζόνι αρρώστησε σοβαρά από μια λοίμωξη και χρειαζόταν επείγουσα νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ πέρασε και μερικές ημέρες στην εντατική. Ευτυχώς τώρα είναι εκτός κινδύνου και σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ο 52χρονος Jonny Greenwood βρισκόταν σε περιοδεία με το έτερο μέλος του συγκροτήματος των Radiohead, Thom Yorke, για το «The Smile» τους τελευταίους μήνες, ωστόσο μετά από αυτή την εξέλιξη στην υγεία του, χρειάστηκε να ακυρωθούν οι μελλοντικές συναυλίες.

«Έχουμε λάβει οδηγίες από την ιατρική ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη φροντίδα του Jonny να ακυρώσουμε όλες τις δεσμεύσεις μέχρι να έχει χρόνο να αναρρώσει πλήρως. Για τον σκοπό αυτό, η περιοδεία The Smile στην Ευρώπη τον Αύγουστο ακυρώνεται. Ευχόμαστε όλοι στον Τζόνι ταχεία ανάρρωση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη λοίμωξη που ταλαιπώρησε τον 52χρονο κιθαρίστα.

Εκτός από το μέλος των Radiohead και του The Smile, ο Greenwood υπήρξε υποψήφιος για Όσκαρ συνθέτης ταινιών, γράφοντας μουσική για ταινίες όπως The Phantom Thread, Spencer, There Will Be Blood και The Power of the Dog.

Γι' αυτό το καλοκαίρι είχε επίσης προγραμματίσει εμφανίσεις με τον Αραβοϊσραηλινό μουσικό Dudu Tassa.