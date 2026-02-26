Οι δυο ώρες που έσωσαν τον Έβρο από την υβριδική επίθεση των Τούρκων

Επειδή πλησιάζουν οι μέρες που συμπληρώνονται έξι χρόνια από τα γεγονότα του Έβρου και επειδή εδώ στην Ελλάδα μας αρέσει να ξεχνάμε ότι είναι δυσάρεστο - λες και τα πάντα είναι αυτονόητα -αξίζει να σας μεταφέρω τα όσα ακούστηκαν στο προσυνέδριο της ΝΔ στην Αλεξανδρούπολη από έναν άνθρωπο που βρέθηκε στις πρώτες γραμμές της υβριδικής επίθεσης του 2020, μιας επίθεσης που έφερε «φαρδιά και πλατιά» της υπογραφή της Άγκυρας.

Ο κύριος στη φωτογραφία ονομάζεται Θεόδωρος Χατζηγεωργίου. Είναι αντιστράτηγος ε.α. και υπηρέτησε ως διοικητής της 3ης μηχανοκίνητης μεραρχίας στην Καβύλη.

Και ήταν από εκείνους που βρέθηκαν στην καρδιά των γεγονότων ότι η Ελλάδα ήρθε αντιμέτωπη με την ευθεία προσπάθεια παραβίασης των συνόρων της.

Τρεις μήνες πριν από την υβριδική επίθεση στρατός και αστυνομία προχώρησαν στην υπογραφή ενός μνημονίου, πρωτοφανούς για τα έως τότε δεδομένα, συνεργασίας - ενός μνημονίου που θα άλλαζε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο γίνονταν οι περιπολίες, η επιτήρηση και ο έλεγχος στα σύνορα.

Όπως ο ίδιος αποκάλυψε, αυτό το ενιαίο κέντρο επιτήρησης συνόρων που συστάθηκε λειτούργησε υποδειγματικά τις πρώτες στιγμές της απειλής. Και μετά από τις πρώτες ύποπτες κινήσεις που εκδηλώθηκαν στα όρια των συνόρων και οι οποίες καταγράφηκαν από τις θερμικές κάμερες, υπήρξαν δυο ώρες περιθώριο για την Ελλάδα τις οποίες εκμεταλλεύτηκε για να σχεδιάσει και να αναπτύξει τις δυνάμεις της στα σύνορα.

Αυτές οι δυο ώρες αποδείχθηκαν εν τέλει οι κρισιμότερες για την έκβαση της επιχείρησης. Η άμυνα οργανώθηκε γρήγορα και απάντησε σε όλες τις επιθέσεις που εκδηλώθηκαν με μεγάλη ένταση ειδικά τις πρώτες ώρες.

Αυτά για την ιστορία - όχι την τόσο μακρινή - επειδή μέρες που είναι καλό είναι να θυμόμαστε (και να μαθαίνουμε) αυτά που με τόσο δέος βλέπαμε να συμβαίνουν στα σύνορα της χώρας.