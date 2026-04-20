«Οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες» λέει ο δραστήριος ευρωβουλευτής, Κώστας Αρβανίτης

Για τον δημοσιογράφο Κώστα Αρβανίτη έχω άποψη συγκεκριμένη αλλά δε θα την καταθέσω εδώ σε αυτό το μικρό κείμενο διότι δεν σχετίζεται με αυτό που είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο OPEN εμφανίστηκε ο κ. Αρβανίτης και είπε, με το δημοσιογραφικό του ένστικτο ή τη δημοσιογραφική του πληροφορία, πως οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες».

«Διάβασε» την αλλαγή του χάρτη των εκλογών ο κ. Αρβανίτης για να επιχειρηματολογήσει υπέρ της άποψής του, διερωτώμενος πώς άλλαξε η Κρήτη και από «πρασινοκόκκινη έγινε μπλε, ή η Δυτική Μακεδονία».

Κατά τον δραστήριο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ - εσχάτως εξ' όσων είδα πήρε και το ρεπορτάζ του BBC για τους «μασκοφόρους μετανάστες» που κάνουν push backs στα ελληνικά σύνορα και κατέθεσε σχετική ερώτηση -ο στόχος του... συστήματος ήταν διπλός: να παρακολουθεί και να μοιράζει χρήμα, να φύγει από τη μέση ο Τσίπρας και να τελειώνει, το σύστημα εννοείται, με την Αριστερά.

Δεν ξέρω εάν ο ρεπόρτερ/ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υπονοεί εκλογική νοθεία, έμμεση ή άμεση αλλά η τοποθέτησή του ίσως και να προκαλέσει αντιδράσεις.

Ίσως και όχι.