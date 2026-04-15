Οι επικοινωνίες αλλάζουν ρυθμό για 3 ζώδια σήμερα 15/4

Μέρα αυθορμητισμού και πρωτοβουλίας είναι αυτή η Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, καθώς ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας, εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού! Ο Ερμής φανερώνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον μας, την ποιότητα των σκέψεων, τις μετακινήσεις, τις αποφάσεις, τις πρωτοβουλίες και την ροή των επαφών μας. Από τον «μπροστάρη» του ζωδιακού, οι επικοινωνιακές μας δραστηριότητες θα εξελίσσονται σε ταχύτατους ρυθμούς για το επόμενο διάστημα, θα μας διακατέχει η ανάγκη για πρωτοβουλία και άμεση εφαρμογή σκέψεων και ιδεών. Δεν παύει όμως να κυριαρχεί και η τάση της βιασύνης, η αθυροστομία και οι μικροί εκνευρισμοί στην καθημερινότητα! Καθώς φθάνουμε προς το βραδάκι, η Σελήνη (και αυτή από το ζώδιο του Κριού) συναντά τον Ερμή και τον Ποσειδώνα, οι όψεις αυτές φέρνουν την ένωση των συναισθημάτων, των σκέψεων και των βαθύτερων ιδανικών, επομένως παρατηρούμε η μέρα να ολοκληρώνεται με όνειρα, σχέδια και επιθυμίες που …. «ανάβουν φωτιές»! Πιο κερδισμένα σήμερα θα είναι τα ζώδια της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) ιδιαίτερα του 1ου δεκαημέρου!

Κριός – Οι επικοινωνίες έρχονται σε πρώτο πλάνο

Σήμερα Τετάρτη Κριέ μου αναμφίβολά είσαι ο πρωταγωνιστής των άστρων, καθώς ο Ερμής ο πλανήτης της επικοινωνίας, κάνει την είσοδό του στο ζώδιο σου! Μπαίνεις σε περίοδο πρωτοβουλίας, αποφάσεων, μετακινήσεων και πνευματικής εγρήγορσης! Προσοχή όμως γιατί τα λόγια θα βγαίνουν αφιλτράριστα και ο παρορμητικός και οξύθυμος χαρακτήρας σου θα εκδηλώνεται ακόμα πιο έντονα! Ειδικά σήμερα, έχουμε και την Σελήνη να περνά στο ζώδιο σου, το βραδάκι παρατηρούμε μία σύνοδο Σελήνη – Ερμή – Ποσειδώνα στο ζώδιο σου που σε ταξιδεύει στο κόσμο της φαντασίας και της ονειροπόλησης!

AstroTip: Ώρα να βγεις μπροστά και να εκφράσεις τις σκέψεις σου – με τακτ όμως έτσι ;

Ταύρος – Μία κουβέντα σε βάζει σε σκέψεις



Η σημερινή Τετάρτη αγαπητέ μου Ταύρε σε βάζει σε διαδικασία σκέψης και παρατήρησης. Με τον Ερμή να περνά στον Κριό, αρκετές συζητήσεις κινούνται στο παρασκήνιο και κάτι μπορεί να φτάσει στα αυτιά σου που αλλάζει την οπτική σου για ένα άτομο ή μία κατάσταση. Το βραδάκι η σύνοδος Σελήνη – Ερμή – Ποσειδώνα δημιουργεί ένα μυστήριο κλίμα: ένα μήνυμα, ένα βλέμμα ή μία πληροφορία μπορεί να σου αποκαλύψει περισσότερα απ’ όσα περίμενες. Μην αποκλείεται και ένα φλερτ που ξεκινά διακριτικά.



AstroTip: Διατήρησε τα χαρτιά σου κλειστά – σήμερα μαθαίνεις περισσότερα απ’ όσα λες.

Δίδυμοι – Μία πρόταση αλλάζει τα σχέδιά σου



Ξαφνικά ανοίγουν οι συζητήσεις γύρω σου αγαπητέ μου Δίδυμε και η μέρα έχει κοινωνικό παλμό. Η είσοδος του Ερμή στον Κριό ενεργοποιεί τον κύκλο φίλων, γνωριμιών και συνεργασιών σου. Σήμερα μπορεί να προκύψει μία πρόσκληση, μία πρόταση ή μία κουβέντα που σε κάνει να σκεφτείς ένα νέο σχέδιο. Το βράδυ με τη σύνοδο Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα το κλίμα γίνεται πιο συναισθηματικό: ένα φλερτ μέσα από παρέα ή social media μπορεί να εξελιχθεί απρόσμενα.



AstroTip: Μη μείνεις σπίτι – η τύχη σήμερα κρύβεται στις συναντήσεις.

Καρκίνος – Επαγγελματικά νέα σε βάζουν σε δράση



Η Τετάρτη αγαπητέ μου Καρκίνε φέρνει εξελίξεις στον επαγγελματικό τομέα. Με τον Ερμή να περνά στον Κριό, ξεκινούν συζητήσεις για δουλειά, νέα projects ή αποφάσεις που αφορούν την πορεία σου. Είναι πολύ πιθανό να δεχτείς ένα τηλεφώνημα ή να γίνει μία κουβέντα που σε βάζει σε σκέψεις για ένα επόμενο βήμα. Το βράδυ η σύνοδος Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα σε γεμίζει έμπνευση αλλά και έντονο συναίσθημα. Μία ιδέα μπορεί να γίνει το επόμενο μεγάλο σου σχέδιο.



AstroTip: Δείξε τις ικανότητές σου – σήμερα κάποιοι σε παρακολουθούν.

Λέων – Μία είδηση σου ανοίγει νέους ορίζοντες



Αέρας ανανέωσης φυσά σήμερα για σένα αγαπητέ μου Λέοντα. Η είσοδος του Ερμή στον Κριό φέρνει ιδέες, προτάσεις και συζητήσεις που διευρύνουν τους ορίζοντές σου. Ένα ταξίδι, μία εκπαίδευση ή μία νέα συνεργασία μπορεί να μπει στο τραπέζι. Το βράδυ με τη σύνοδο Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα η φαντασία σου δουλεύει υπερωρίες και ένα όνειρο μπορεί να μοιάζει ξαφνικά πιο κοντά στην πραγματικότητα. Παράλληλα, ένα φλερτ από απόσταση ή μέσω μηνυμάτων μπορεί να σε αναστατώσει.



AstroTip: Ακολούθησε την έμπνευση της στιγμής – σήμερα γεννιούνται μεγάλα σχέδια.

Παρθένος – Μία αποκάλυψη αλλάζει τα δεδομένα



Η σημερινή μέρα αγαπητέ μου Παρθένε κρύβει αποκαλύψεις. Με τον Ερμή να περνά στον Κριό ενεργοποιούνται οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα που μέχρι τώρα ήταν λίγο… μπερδεμένα. Μία συζήτηση μπορεί να φέρει στο φως μία αλήθεια ή μία πληροφορία που σε βοηθά να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις κάποιου. Το βράδυ η σύνοδος Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα δημιουργεί έντονο συναισθηματικό κλίμα: μία εξομολόγηση ή μία βαθιά κουβέντα μπορεί να αλλάξει την πορεία μιας σχέσης.



AstroTip: Μη φοβηθείς να δεις την αλήθεια – σήμερα ξεκαθαρίζουν πολλά.

Ζυγός – Οι σχέσεις σου περνούν σε νέα φάση



Η Τετάρτη αγαπητέ μου Ζυγέ φέρνει έντονη κινητικότητα στις σχέσεις σου. Με τον Ερμή να περνά απέναντί σου, στον Κριό, οι συζητήσεις με τον σύντροφο ή με συνεργάτες παίρνουν φωτιά. Σήμερα μπορεί να γίνει μία κουβέντα που ξεκαθαρίζει προθέσεις ή που ανοίγει τον δρόμο για μία νέα συνεργασία. Το βράδυ με τη σύνοδο Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα το κλίμα γίνεται πιο ρομαντικό αλλά και λίγο… δραματικό. Ένα φλερτ μπορεί να εξελιχθεί απρόσμενα.



AstroTip: Άκουσε προσεκτικά τον άλλον – πίσω από τα λόγια κρύβεται το μήνυμα.

Σκορπιός – Ξαφνικές εξελίξεις στην καθημερινότητα



Η Τετάρτη αγαπητέ μου Σκορπιέ σε βρίσκει σε έντονη κινητικότητα και με αρκετές υποχρεώσεις, όμως μέσα σε όλο αυτό το πρόγραμμα κρύβονται και εξελίξεις. Με τον Ερμή να περνά στον Κριό ανοίγουν συζητήσεις που αφορούν τη δουλειά, ένα νέο project ή μία αλλαγή στο πρόγραμμά σου. Κάποιος μπορεί να σου ζητήσει βοήθεια ή να σου κάνει μία πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα της καθημερινότητάς σου. Το βραδάκι με τη σύνοδο Σελήνη – Ερμή – Ποσειδώνα ένα φλερτ στη δουλειά ή σε καθημερινό περιβάλλον μπορεί να πάρει πιο έντονη τροπή.



AstroTip: Μην αγνοήσεις μία ιδέα που σου έρχεται ξαφνικά – μπορεί να είναι το επόμενο σου βήμα.

Τοξότης – Έρωτας, φλερτ και έντονα μηνύματα



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Τοξότη έχει έντονο παλμό και αρκετό ερωτικό ενδιαφέρον. Ο Ερμής περνά στον Κριό και ενεργοποιεί το πιο παιχνιδιάρικο κομμάτι της ζωής σου. Ένα μήνυμα, ένα φλερτ ή μία συνάντηση μπορεί να σε κάνει να χαμογελάσεις ξανά. Δεν αποκλείεται σήμερα να προκύψει μία γνωριμία που ξεκινά αυθόρμητα αλλά έχει έντονη χημεία. Το βράδυ η σύνοδος Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα δημιουργεί ρομαντική διάθεση και σε κάνει να παρασυρθείς από το συναίσθημα.



AstroTip: Ζήσε τη στιγμή – σήμερα η καρδιά θέλει να παίξει.

Αιγόκερως – Μία συζήτηση στο σπίτι αλλάζει το κλίμα



Η Τετάρτη αγαπητέ μου Αιγόκερε στρέφει την προσοχή σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Με τον Ερμή να περνά στον Κριό ξεκινούν συζητήσεις που αφορούν το σπίτι, μία μετακίνηση ή μία απόφαση που αφορά τα οικογενειακά. Ένα θέμα που είχε μείνει στον αέρα μπορεί τώρα να τεθεί ανοιχτά στο τραπέζι. Το βράδυ η σύνοδος Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα δημιουργεί συναισθηματικό κλίμα και μπορεί να φέρει μία εξομολόγηση ή μία κουβέντα που σε αγγίζει βαθιά.



AstroTip: Μίλα ανοιχτά για όσα νιώθεις – σήμερα κάποιοι είναι έτοιμοι να σε ακούσουν.

Υδροχόος – Μηνύματα και συναντήσεις γεμίζουν τη μέρα



Σήμερα αγαπητέ μου Υδροχόε δύσκολα θα μείνεις ακίνητος! Η είσοδος του Ερμή στον Κριό φέρνει πολλές μετακινήσεις, τηλεφωνήματα, συναντήσεις και συζητήσεις που αλλάζουν το πρόγραμμα της ημέρας. Ένα μήνυμα ή μία πληροφορία μπορεί να σε βάλει σε σκέψεις για ένα νέο σχέδιο. Το βράδυ με τη σύνοδο Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα ένα φλερτ μέσα από επικοινωνία ή social media μπορεί να γίνει πιο έντονο και να σου δημιουργήσει… όμορφες προσδοκίες.



AstroTip: Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα – άφησε την ιστορία να εξελιχθεί.

Ιχθύες – Οικονομικές ιδέες και ευκαιρίες



Η σημερινή ημέρα αγαπητέ μου Ιχθύ στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά και στις πρακτικές σου ανάγκες. Με τον Ερμή να αποχωρεί από το ζώδιό σου και να περνά στον Κριό αρχίζεις να σκέφτεσαι πιο δυναμικά πώς θα αυξήσεις τα έσοδά σου ή πώς θα αξιοποιήσεις ένα ταλέντο σου. Μία συζήτηση μπορεί να φέρει μία ιδέα για νέα δουλειά ή συνεργασία. Το βράδυ με τη σύνοδο Σελήνης – Ερμή – Ποσειδώνα η διαίσθησή σου λειτουργεί δυνατά και σε οδηγεί σε σωστές επιλογές.



AstroTip: Άκου το ένστικτό σου – σήμερα μπορεί να σου δείξει την πιο έξυπνη λύση.