Οι ιδέες σου γίνονται πράξη αν ανήκεις στα 6 τυχερά ζώδια για σήμερα 24/2

Μετά τα κούλουμα και τον εορτασμό του τριημέρου, η Τρίτη ξεκινά σε ευχάριστο ρυθμό και με την Σελήνη κινείται στο ζώδιο των Διδύμων, σκορπίζοντας την διάθεση για επικοινωνία, ιδέες, συναντήσεις, γνωριμίες και παιχνίδι… Οι θετικές της γωνίες με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα στον Κριό αλλά και με τον Πλούτωνα από τον Υδροχόο προσφέρουν σιγουριά, σταθεροποίηση, θεμελίωση σκέψεων, αποφάσεων, σχεδίων αλλά και ψυχολογική ενδυνάμωση! Η μέρα προσφέρεται για να βάλουμε μπροστά σχέδια – αποφάσεις (λίγο πριν ξεκινήσει ο Ερμής να κινείται φαινομενικά ανάδρομος), αλλά και για να δούμε κάποιες καταστάσεις πιο ανάλαφρα, βρίσκοντας τις κατάλληλες λύσεις! Τα κερδισμένα ζώδια της ημέρας είναι οι εκπρόσωποι του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι) και της Φωτιάς (Κριοί, Λέοντες, Τοξότες) του 1ου δεκαημέρου

Τι λένε τα άστρα για σήμερα Τρίτη; Διάβασε το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Μέρα γεμάτη επικοινωνίες

Μετά τα κούλουμα είναι φανερό ότι είσαι πανέτοιμος για αποφάσεις και καλωσορίζεις την Τρίτη Κριέ μου με πνευματική εγρήγορση και επικοινωνιακή διάθεση. Η Σελήνη σήμερα κινείται στο ζώδιο των Διδύμων, η μέρα προσφέρεται για ιδέες, προτάσεις, συναντήσεις, τηλεφωνήματα, γνωριμίες … Το εξάγωνό της με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιο σου σε βοηθά να συγκροτήσεις σκέψεις – διαθέσεις – επιθυμίες, ενώ το τρίγωνό της με τον Πλούτωνα, ενδυναμώνει φιλίες και οράματα ζωής!

AstroTip: Η μέρα είναι κατάλληλη για να μιλήσεις, να εκφραστείς, να δημιουργήσεις ή και γιατί όχι να δεσμευτείς!

Ταύρος – Σταθερότητα και οικονομικές βλέψεις

Η επιστροφή στην καθημερινότητα σε βρίσκει, Ταύρε μου, να εστιάζεις στην ασφάλεια και στις πρακτικές σου ανάγκες. Με τη Σελήνη στους Διδύμους, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε ζητήματα αγορών, εσόδων και οικονομικών διακανονισμών που απαιτούν γρήγορες κινήσεις. Η θετική όψη με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου δίνει τη δυνατότητα να βάλεις γερά θεμέλια σε ένα επαγγελματικό σου σχέδιο, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σου χαρίζει το απαραίτητο πείσμα για να διεκδικήσεις μια αύξηση ή μια νέα πηγή εισοδήματος.

AstroTip: Η μέρα ευνοεί τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις, αρκεί να εμπιστευτείς τη διαίσθησή σου αλλά και τα νούμερα!

Δίδυμοι – Πρωταγωνιστής των εξελίξεων

Η Σελήνη στο δικό σου ζώδιο σήμερα σε τοποθετεί στο κέντρο των εξελίξεων, Δίδυμε, χαρίζοντάς σου λάμψη και αστείρευτη ενέργεια. Είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθήσεις τον εαυτό σου και να γοητεύσεις τους γύρω σου με την ευστροφία σου. Η συνεργασία της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα φέρνει μια δόση ρεαλισμού στα όνειρά σου, βοηθώντας σε να ξεχωρίσεις το εφικτό από το ουτοπικό. Παράλληλα, το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σε οπλίζει με ηγετική δύναμη , κάνοντας τον λόγο σου να περνάει παντού.

AstroTip: Εκμεταλλεύσου την επικοινωνιακή σου υπεροχή για να κλείσεις συμφωνίες ή να κάνεις μια νέα αρχή που θα έχει διάρκεια στο χρόνο!

Καρκίνος – Εσωτερική ανασυγκρότηση

Μετά τη φασαρία των ημερών, η Τρίτη σε βρίσκει σε μια πιο εσωτερική φάση, Καρκίνε, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον ψυχισμό σου. Είναι η ιδανική στιγμή για να μείνεις λίγο παραπάνω με τον εαυτό σου και να "φιλτράρεις" τις πληροφορίες που δέχθηκες πρόσφατα. Οι όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα λειτουργούν σαν βάλσαμο, σταθεροποιώντας τις ανησυχίες σου και δίνοντας μορφή στα δημιουργικά σου οράματα. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σε βοηθά να απαλλαγείς από τοξικές σκέψεις και να αναγεννηθείς ψυχικά.

AstroTip: Άκουσε το ένστικτό σου και προετοίμασε τις κινήσεις σου στο παρασκήνιο, η σιωπή αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος σύμμαχός σου!

Λέων – Κοινωνική δικτύωση και στόχοι

Για σένα, Λιοντάρι μου, η μέρα είναι αφιερωμένη στις φιλίες και στη συλλογική δουλειά, καθώς η Σελήνη από τους Διδύμους σε ωθεί να βγεις έξω και να δικτυωθείς. Οι επαφές με άτομα που έχουν κοινά ενδιαφέροντα θα αποδειχθούν εξαιρετικά γόνιμες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσδίδει κύρος στην παρουσία σου και σε βοηθά να κερδίσεις την εμπιστοσύνη σημαντικών ανθρώπων. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύει τη δημοτικότητά σου και φέρνει μοιραίες συναντήσεις που μπορούν να αλλάξουν την πορεία ενός στόχου σου.

AstroTip: Μην διστάσεις να μοιραστείς τις ιδέες σου με την ομάδα σου· η υποστήριξη που θα λάβεις θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία!

Παρθένος – Επαγγελματική άνοδος και καταξίωση

Η Τρίτη σε βρίσκει επικεντρωμένο στην καριέρα και στις κοινωνικές σου υποχρεώσεις, Παρθένε. Με τη Σελήνη να φωτίζει το ψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου, οι προσπάθειες που κατέβαλες το προηγούμενο διάστημα αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου δίνει τη σοβαρότητα που απαιτείται για να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σου χαρίζει την απαραίτητη επιμονή για να επιβληθείς στον εργασιακό σου χώρο. Είναι η στιγμή να δείξεις τι αξίζεις και να θέσεις νέους, πιο φιλόδοξους στόχους.

AstroTip: Η μέρα απαιτεί οργάνωση και στρατηγική. Μην φοβηθείς να αναλάβεις ευθύνες που θα σε αναδείξουν!

Ζυγός – Νέοι ορίζοντες και αισιοδοξία

Η διάθεσή σου ανεβαίνει κατακόρυφα, Ζυγέ, καθώς η Σελήνη από το φιλικό ζώδιο των Διδύμων σου ανοίγει τον δρόμο για νέα ξεκινήματα. Η μέρα είναι ιδανική για να ασχοληθείς με θέματα εκπαίδευσης, νομικά ζητήματα ή να σχεδιάσεις ένα ταξίδι που θα σε βοηθήσει να αλλάξεις παραστάσεις. Οι ευνοϊκές όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να δεις τη μεγάλη εικόνα με καθαρό βλέμμα, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύει την επικοινωνιακή σου δεινότητα και τη δημιουργική σου έκφραση.

AstroTip: Τόλμησε να σκεφτείς έξω από τα καθιερωμένα. Μια νέα φιλοσοφία ζωής θα σου δώσει τη λύση που έψαχνες!

Σκορπιός – Εσωτερική δύναμη και διαχείριση

Η προσοχή σου σήμερα στρέφεται σε πιο βαθιά και ουσιαστικά ζητήματα, Σκορπιέ. Η Σελήνη στους Διδύμους ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών που σχετίζονται με τρίτους, αλλά και τις συναισθηματικές σου αναζητήσεις. Η συνεργασία της Σελήνης με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου προσφέρει τη συναισθηματική ασφάλεια που χρειάζεσαι για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Παράλληλα, το τρίγωνο με τον κυβερνήτη σου, τον Πλούτωνα, σου δίνει μια απίστευτη ψυχική δύναμη για να μεταμορφώσεις κάθε δυσκολία σε ευκαιρία.

AstroTip: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου σε θέματα επενδύσεων ή κοινών πόρων· η διορατικότητά σου είναι στα ύψη!

Τοξότης – Σχέσεις και συνεργασίες στο προσκήνιο

Η Τρίτη είναι μέρα των «άλλων» για σένα, Τοξότη, καθώς η Σελήνη βρίσκεται ακριβώς απέναντί σου. Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις και οι επαγγελματικές συνεργασίες μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, απαιτώντας διάλογο και κατανόηση. Το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σε βοηθά να βάλεις όρια εκεί που χρειάζεται, διατηρώντας όμως την ευγένειά σου, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα ενισχύει την επιρροή που ασκείς στον περίγυρό σου. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξομαλύνεις παρεξηγήσεις και να χτίσεις γέφυρες επικοινωνίας.

AstroTip: Επένδυσε στη διπλωματία και στην ακρόαση. Μια σημαντική συμφωνία μπορεί να προκύψει μέσα από μια απλή συζήτηση!

Αιγόκερως – Παραγωγικότητα και καθημερινές λύσεις

Η Τρίτη σε βρίσκει σε πλήρη οργάνωση, Αιγόκερε, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους στρέφει την προσοχή σου στις λεπτομέρειες της δουλειάς και της υγείας σου. Είναι η ιδανική στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες που σε άγχωναν. Το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα σου προσφέρει την απαραίτητη πειθαρχία αλλά και την έμπνευση για να βρεις έξυπνες λύσεις σε πρακτικά προβλήματα. Παράλληλα, το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σου δίνει την εσωτερική δύναμη να αλλάξεις συνήθειες που δεν σε εξυπηρετούν πια, ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθησή σου μέσα από το αποτέλεσμα.

AstroTip: Εστίασε στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα· μια μικρή αλλαγή στο πρόγραμμά σου θα φέρει μεγάλη ανακούφιση!

Υδροχόος – Δημιουργικότητα και έρωτας

Μια από τις πιο ευχάριστες μέρες της εβδομάδας ξημερώνει για σένα, Υδροχόε, με τη Σελήνη από το φιλικό ζώδιο των Διδύμων να απογειώνει τη διάθεσή σου για φλερτ, δημιουργία και διασκέδαση. Η επικοινωνία ρέει αβίαστα και οι ιδέες σου γίνονται αποδεκτές με ενθουσιασμό. Οι όψεις με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα προσδίδουν μια σοβαρή προοπτική στα συναισθηματικά σου, ενώ το τρίγωνο με τον Πλούτωνα από το ζώδιό σου σε κάνει ακαταμάχητο και επιβλητικό. Είναι η στιγμή να κυνηγήσεις αυτό που πραγματικά ποθεί η καρδιά σου με απόλυτη σιγουριά.

AstroTip: Μην καταπιέζεις τη δημιουργική σου φύση· εκφράσου ελεύθερα και άφησε τη γοητεία σου να κάνει τα υπόλοιπα!

Ιχθύες – Ζεστασιά και οικογενειακές στιγμές

Η ανάγκη σου για ασφάλεια και θαλπωρή είναι έντονη σήμερα, Ιχθύ μου, καθώς η Σελήνη στους Διδύμους σε ωθεί να ασχοληθείς με τον χώρο του σπιτιού και τους δικούς σου ανθρώπους. Οι επαφές με την οικογένεια θα είναι ιδιαίτερα εποικοδομητικές. Το εξάγωνο με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα από το ζώδιό σου σε βοηθά να οριοθετήσεις τις ανάγκες σου και να νιώσεις πιο κατασταλαγμένος μέσα σου. Το τρίγωνο με τον Πλούτωνα σου δίνει την ψυχική ώθηση να κλείσεις κύκλους του παρελθόντος και να χτίσεις μια νέα, πιο υγιή βάση για το μέλλον σου.

AstroTip: Αφιέρωσε χρόνο στην ανανέωση του χώρου σου· ένα ήρεμο περιβάλλον θα σε βοηθήσει να βρεις την εσωτερική σου γαλήνη!