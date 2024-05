Οι Oasis ανακοίνωσαν ότι γιορτάζουν την 30η επέτειο του ντεμπούτου άλμπουμ τους του 1994, «Definitely Maybe» με επανέκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 30 Αυγούστου.

Μαζί με τη βελτιωμένη έκδοση του άλμπουμ του 2014, το «Definitely Maybe (30th Anniversary Deluxe Edition)» περιλαμβάνει τραγούδια που ανακαλύφθηκαν από την αρχική ηχογράφηση στα Monnow Valley Studios και αποσπάσματα που ηχογραφήθηκαν στα Sawmills Studios στην Κορνουάλη — όλα πρόσφατα μιξαρισμένα από τους Νόελ Γκάλαχερ και Κάλουμ Μαρίνιο.

Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε περιορισμένης κυκλοφορίας έκδοση deluxe 4xLP, deluxe 2xCD, κασέτα σε μπλε χρώμα και ψηφιακά formats. Τα βινύλια θα κυκλοφορήσουν και σε διάφορα χρώματα.

‘Definitely Maybe’ - Deluxe 30th Anniversary Editions



Featuring unheard Monnow Valley versions and Sawmills Studios outtakes.



Available on deluxe 4LP, 2CD, coloured vinyl, cassette and digitally with new artwork and sleeve notes.



Released 30th August. Pre-order now:… pic.twitter.com/rRGkZxzD2N — Oasis (@oasis) May 23, 2024

Το νέο εξώφυλλο όπως και τα νέα κείμενα είναι από τον ιδρυτή της Creation Records, Άλαν ΜακΓκι και τον δημοσιογράφο Χέιμις ΜακΜπέιν.

Οι Oasis ήταν μεταξύ των φιναλίστ για το Rock and Roll Hall of το 2024, αλλά θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον άλλον έναν χρόνο για την αναπόφευκτη εισαγωγή τους..

Το «Definitely Maybe», κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1994, και αποτέλεσε ένα από τα πιο κερδοφόρα άλμπουμ του έτους τόοσ για το συγκρότημα όσο και για τη μουσική βιομηχανία.

Οι Oasis επηρεάστηκαν μουσικά κυρίως από τους The Beatles. Αυτή η επιρροή χαρακτηρίστηκε πολλές φορές από τα Βρετανικά μέσα ενημέρωσης ως μια "ψύχωση". Τόσο στη μουσική, όσο και στους στίχους, οι Oasis έχουν ακόμα αναφέρει ως επιρροή τους The Rolling Stones, τους The Who, τους The Kinks, τους The Small Faces, τον Bob Dylan, τους T. Rex, τον David Bowie, τους Pink Floyd, τους Slade, τους Led Zeppelin, τους The Doors, τους Fleetwood Mac, τον Νιλ Γιανγκ, τους The Velvet Underground, τους The Stooges, τους The Sex Pistols, τους The Jam, τους The La's, τους The Smiths και τους The Stone Roses.