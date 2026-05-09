Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων των playout της Stoiximan Super League

Η 7η αγωνιστική των playout της Stoiximan Super League έρχεται το Σάββατο (9/5) με την αγωνία για την σωτηρία να είναι στα ύψη.

Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στις Σέρρες, σε ένα παιχνίδι που υπάρχει το πρέπει του θετικού αποτελέσματος αν θέλει να παραμείνει εκτός της επικίνδυνης ζώνης. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από το Nova Sports 2 στις 16:00.

Το σημαντικό ματς της αγωνιστικής είναι αυτό που θα γίνει στην Λάρισα, εκεί που η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR. Το ματς θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 1 στις 17:00.

Τέλος, ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι. Οι δυο πιο «άνετες» βαθμολογικά ομάδες θα αναμετρηθούν και θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αυτό το παιχνίδι στο Nova Sports Prime στις 19:30.

Ο τελικός της ΑΕΚ στο BCL

Η ΑΕΚ πήρε την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Basketball Champions League κερδίζοντας στα ημιτελικά την Ουνικάχα Μάλαγα και απέναντί της θα βρει τη Ρίτας Βίλνιους στο «Palau Municipal d'Esports» στην Μπανταλόνα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 4 στις 21:00.