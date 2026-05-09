Δεν ξανάγινε: Ο Ομπαμεγιάνγκ ψέκασε με πυροσβεστήρα μέλος της διοίκησης της Μαρσέιγ

Η απόφαση της Μαρσέιγ να κρατήσει τους ποδοσφαιριστές συγκεντρωμένους στο προπονητικό κέντρο μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τελευταίων εβδομάδων είχε ως στόχο να ενισχύσει τη συνοχή και τη συγκέντρωση της ομάδας. Ωστόσο, τα γεγονότα που ακολούθησαν φαίνεται πως οδήγησαν στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Λίγες ημέρες μετά το έντονο επεισόδιο ανάμεσα στον Χαμπίμπ Μπέι και τον Μέισον Γκρίνγουντ στην προπόνηση, νέο περιστατικό ήρθε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη τεταμένο κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας.

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, ο Πιέρ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ φέρεται να είχε σοβαρή αντιπαράθεση με τον Μπομπ Ταρί, μέλος της διοίκησης και υπεύθυνο για την επίβλεψη των παικτών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο προπονητικό κέντρο. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το περιστατικό κλιμακώθηκε σε μεγάλο βαθμό, με τον Γκαμπονέζο επιθετικό να χρησιμοποιεί ακόμη και πυροσβεστήρα εναντίον του.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ αντέδρασε άμεσα, αφήνοντας τον Ομπαμεγιάνγκ εκτός αποστολής για την αναμέτρηση απέναντι στη Χάβρη, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης στο εσωτερικό του συλλόγου.

Η Μαρσέιγ περνά μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, καθώς τα αγωνιστικά προβλήματα συνδυάζονται πλέον με έντονες εσωτερικές εντάσεις. Το κλίμα στην ομάδα μοιάζει ιδιαίτερα φορτισμένο, γεγονός που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια επιστροφής σε αγωνιστική σταθερότητα.