Οι ώρες και τα κανάλια των ημιτελικών του Europa και του Conference League

Το βράδυ της Πέμπτης (7/5) θα μάθουμε τα ζευγάρια των τελικών του Europa League και του Conference League, καθώς οι τέσσερις εναπομείναντες ομάδες διασταυρώνουν τα ξίφη τους για μια θέση στον τελικό.

Συγκεκριμένα όσο αφορά το Europa League, η Άστον Βίλα θα υποδεχτεί την Νότιγχαμ Φόρεστ και θα προσπαθήσει να γυρίσει το εις βάρος της 1-0 του πρώτου αγώνα. Ο αγγλικός εμφύλιος θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 αλλά και από την Cosmote Sport 2 στις 22:00.

Το άλλο ζευγάρι είναι αυτό της Φράιμπουργκ με την Μπράγκα, όπου οι Γερμανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στην έδρα τους μετα την ψυχρολουσία που δέχτηκαν στο 95' από τους πορτογάλους. Το ματς θα μεταδοθει από την Cosmote Sport 3 στις 22:00.

Για το Conference League η Κρίσταλ Παλας υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ και έχει σημαντικό αβαντάζ δυο γκολ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 5 στις 22:00. Τέλος το Στρασβούργο υποδέχεται την Ράγιο Βαγεκάνο και καλείται να ανατρέψει το 1-0. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την Cosmote Sport 7 επίσης στις 22:00.

Η μάχη της ΑΕΚ στο BCL

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Final Four του BCL στην Μπανταλόνα και αντιμετωπίζει στον ημιτελικό την κάτοχο του τίτλου Ουνικάχα Μάλαγα. Η Ένωση είχε αποκλείσει την Μπανταλόνα με 2-1, ενώ οι ανδαλουσιανοί θέλουν να κατακτήσουν την τρίτη τους σερί κούπα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί στις 22:00 από την Cosmote Sport 4.