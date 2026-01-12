Οι πιο αξιόπιστες αεροπορικές εταιρείες το 2025: Ποια είχε τις λιγότερες καθυστερήσεις

Νέα έκθεση που είδε το φως της δημοσιότητας αποκάλυψε ποιες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια στον κόσμο είχαν τις λιγότερες καθυστερήσεις το 2025.



Η ανασκόπηση της Cirium διαπίστωσε ότι η Aeromexico ήταν η πιο αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία, ενώ το αεροδρόμιο του Σαντιάγο στη Χιλή είχε το υψηλότερο ποσοστό αναχωρήσεων στην ώρα τους.

Ποια είναι η πιο αξιόπιστη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Aeromexico κατέκτησε την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη της Cirium για την ακρίβεια των αναχωρήσεων, η οποία συγκρίνει το 10% των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών με βάση τη χωρητικότητα.



Το 90,02% των σχεδόν 189.000 πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας αναχώρησαν ή έφτασαν εντός 15 λεπτών από το πρόγραμμα, με κάθε μήνα να διατηρεί ποσοστό κοντά ή πάνω από το 90%.

«Το επίτευγμα της Aeromexico αντικατοπτρίζει μια οργάνωση που έχει μετατρέψει τη λειτουργική αξιοπιστία σε ένα σημαντικό και διαρκές πλεονέκτημα», έγραψε η Cirium στην έκθεσή της.

Η Saudia κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με ποσοστό ακρίβειας 86,53%. Τρίτη ήταν η SAS (Scandinavian Airlines) με 86,09%.



Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους που είναι η και πιο ακριβής στην Ευρώπη

Στην ευρωπαϊκή περιφερειακή κατάταξη, η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia Express κατέκτησε την πρώτη θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά με ακρίβεια 88,94% σε 37.119 πτήσεις.



Η Cirium δήλωσε ότι η φετινή αναγνώριση είναι ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου του δύσκολου περιβάλλοντος για την ευρωπαϊκή αεροπορία τους τελευταίους 12 μήνες.



«Η απόδοση της Iberia Express ξεχωρίζει σε ένα περιβάλλον σημαντικών διαταραχών, όπως μια μεγάλη διακοπή ρεύματος που επηρέασε τις αεροπορικές μετακινήσεις σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο και ένα παγκόσμιο πρόβλημα λογισμικού που επηρέασε την οικογένεια Airbus A320 - αεροσκάφη που αποτελούν το σύνολο του στόλου της αεροπορικής εταιρείας», αναφέρεται στην έκθεση.

Η SAS κατέλαβε τη δεύτερη θέση και η Austrian Airlines την τρίτη.



Για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η Philippine Airlines κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 83,12% στην έγκαιρη άφιξη. Στη Βόρεια Αμερική, η Delta Airlines κατέλαβε την πρώτη θέση με βαθμολογία 80,90%.



Στη Λατινική Αμερική, η Copa Airlines κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό 90,75%, ενώ η FlySafair κατέκτησε την πρώτη θέση για τη Μέση Ανατολή και την Αφρική με 91,06%.



Ποιο είναι το πιο ακριβές αεροδρόμιο στον κόσμο

Η Cirium ανέλυσε επίσης δεδομένα από αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο για να διαπιστώσει ποια έχουν τις λιγότερες καθυστερήσεις και ακυρώσεις.

Στην κατάταξη των μεγάλων αεροδρομίων, το Διεθνές Αεροδρόμιο Arturo Merino Benítez (SCL) του Σαντιάγο κατέλαβε την πρώτη θέση. Είναι ο μεγαλύτερος και πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος της Χιλής, που λειτουργεί ως η κύρια πύλη της χώρας προς τον κόσμο.

Σε αυτή την κατηγορία, το αεροδρόμιο με την υψηλότερη κατάταξη στην Ευρώπη ήταν το Oslo Gardermoen, που κατέλαβε την πέμπτη θέση με βαθμολογία ακρίβειας 86,00%.



Στα μεσαία αεροδρόμια, το Διεθνές Αεροδρόμιο Tocumen της Πόλης του Παναμά κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ το αεροδρόμιο Helsinki-Vantaa ήταν το καλύτερο ευρωπαϊκό αεροδρόμιο, καταλαμβάνοντας την 18η θέση.



Στην κατάταξη των μικρών αεροδρομίων, το Διεθνές Αεροδρόμιο José Joaquín de Olmedo, που εξυπηρετεί το Guayaquil στον Ισημερινό, κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ το Stravanger (γνωστό και ως Sola) στη Νορβηγία κατέλαβε την τέταρτη θέση.

