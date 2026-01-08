Μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: «Καμία παρεμβολή» λέει ο Διοικητής Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Εκτεταμένη αστοχία του τηλεπικοινωνιακού συστήματος «βλέπει» ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και ερευνητής του MIT Media Lab, Μιχάλης Μπλέτσας αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να έπεσε θύμα κακόβουλης ενέργειας τρίτων ή παρεμβολών.

«Ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε. Εκείνο που δεν ξέρουμε ακόμη είναι το πώς έγινε» υποστήριξε ο κ. Μπλέτσας ξεκαθαρίζοντας μάλιστα ότι «δεν υπήρξε καμία παρεμβολή. «Πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί: οι ίδιοι οι πομποί του συστήματος κατέλαβαν το φάσμα. Δεν υπήρχαν εξωτερικές παρεμβολές», τόνισε. Όπως είπε, τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, αλλά «τα σενάρια όσο περνούν οι μέρες μειώνονται». Παράλληλα, έκανε λόγο ότι ενδέχεται το πρόβλημα να οφείλεται σε ανθρώπινο τεχνικό λάθος.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στην ΕΡΤnews, ο κ. Μπλέτσας εξήγησε ότι το πρόβλημα στο FIR Αθηνών προήλθε από τους τηλεχειρισμούς πομπών των κέντρων εκπομπής, που χρησιμοποιούνται για τη φωνητική επικοινωνία εδάφους–αέρος. «Σε μεγάλο ποσοστό, πολλοί πομποί έμειναν ανοιχτοί, κάποιοι χωρίς ήχο και κάποιοι εκπέμποντας βόμβο ή ευρυζωνικό θόρυβο» σημείωσε.

Αυτό, σύμφωνα με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας είχε ως αποτέλεσμα την κατάληψη των συχνοτήτων, προκαλώντας «άρνηση υπηρεσίας». Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, «όταν πολλοί πομποί εκπέμπουν συνεχώς στην ίδια συχνότητα, αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί», απαντώντας έτσι και στο ερώτημα γιατί δεν λειτούργησε το εφεδρικό σύστημα: «Δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν το φάσμα είναι κατειλημμένο. Παράλληλο φάσμα, δυστυχώς, δεν υπάρχει».

Αναφορικά με το εάν υπήρξε κίνδυνος για την ασφάλεια των πτήσεων απάντησε αρνητικά: «Τέθηκε θέμα μεγάλης ταλαιπωρίας των επιβατών, με ακυρώσεις πτήσεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε πρόβλημα ασφάλειας», δήλωσε, απορρίπτοντας δημοσιεύματα περί «τυφλών πτήσεων» ως ανυπόστατα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη ώστε να διαπιστωθεί πώς μπορεί να αποφευχθεί ανάλογο περιστατικό στο μέλλον.

«Τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν»

Μιλώντας για τις έρευνες που γίνονται τόνισε ότι τα μέλη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας μαζεύουν περισσότερα στοιχεία. Αναφορικά γιατί συγκλήθηκε νέα επιτροπή και όχι ο ΕΟΔΑΣΑΜΜ, εξήγησε ότι αυτό έγινε για λόγους ταχύτητας και πληρότητας, καθώς εμπλέκονται πολλοί αρμόδιοι φορείς.

Όπως εξήγησε, ανάλογα περιστατικά έχουν σημειωθεί και στο παρελθόν με αποτέλεσμα να οδηγήσουν στο κλείσιμο μεγαλύτερων FIR διεθνώς. «Όλα τα συστήματα κάποια στιγμή αποτυγχάνουν. Το ζητούμενο είναι οι βλάβες να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις και τα συστήματα να έχουν ανθεκτικότητα», είπε.

Ακόμη και τα σύγχρονα συστήματα, όπως σημείωσε, έχουν τρόπους αποτυχίας, ιδιαίτερα όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητά τους. «Το να μην έχουμε ποτέ βλάβες είναι αδύνατο», κατέληξε.