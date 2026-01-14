Ο Δήμας «καρατόμησε» τον διοικητή της ΥΠΑ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση του πολύωρου μπλακ άουτ που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο FIR Αθηνών καθώς παραιτήθηκε ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος.

Ειδικότερα, πληροφορίες ανέφεραν πως ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας αναμενόταν να ζητήσει την παραίτηση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Γιώργου Σαουνάτσου.

Λίγο αργότερα ήρθε και η επίσημη επιβεβαίωση με την ανακοίνωση της ΥΠΑ να αναφέρει πως: «Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) Γιώργος Σαουνάτσος, η οποία και έγινε δεκτή.

Καθήκοντα Διοικητή αναλαμβάνει, προσωρινά, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας Γιώργος Βαγενάς, ενώ θα δρομολογηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τον ορισμό νέου Διοικητή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα για το περιστατικό χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο ως «καταπέλτης» και αναδεικνύει ευθύνες της ΥΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός προανήγγειλε άμεσες κινήσεις για την ανάληψη ευθυνών, με τον κ. Σαουνάτσο να υποβάλει τελικά την παραίτησή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως χθες Τρίτη (13/1) υποβλήθηκε στον κ. Δήμα το πόρισμα της Επιτροπής Διερεύνησης του περιστατικού αναστολής λειτουργίας του FIR Αθηνών την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Το πόρισμα που «άναψε φωτιές»

Σύμφωνα με την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, το Συμβάν οφείλεται σε «ψηφιακό θόρυβο», ο οποίος προκλήθηκε λόγω αποσυγχρονισμού σε πλειάδα ετερογενών διατάξεων/διεπαφών που καταλήγουν στις εγκαταστάσεις των ΚΕΠΑΘΜ, με αποτέλεσμα την ακούσια ενεργοποίηση/συνεχή εκπομπή κρίσιμου αριθμού πομπών και την υποβάθμιση/διακοπή κρίσιμων τηλεπικοινωνιακών διασυνδέσεων. Η πλήρης επαναφορά επετεύχθη κατόπιν επανασυγχρονισμού/επανεκκινήσεων που ακολούθησαν την επαναδρομολόγηση κίνησης στο δίκτυο κορμού.

Σημειώνεται, μεταξύ άλλων, πως για λόγους Ασφάλειας Πτήσεων, επιβλήθηκε πλήρης περιορισμός χωρητικότητας (zero rate) και εφαρμόστηκαν διαδικασίες έκτακτης ανάγκης. Η επαναφορά των παρεχόμενων Υπηρεσιών ήταν σταδιακή, ενώ η πλήρης αποκατάσταση πραγματοποιήθηκε στις 16:53 τοπική ώρα, μετά από εκούσια ενέργεια του τηλεπικοινωνιακού παρόχου.

Με βάση τις Αναφορές στην πλατφόρμα ECCAIRS και την αξιολόγηση της ΑΠΑ, το Περιστατικό κατατάχθηκε ως χαμηλής διακινδύνευσης (Green Area), χωρίς αναφορά παραβίασης ελαχίστων διαχωρισμών. Επιπλέον, δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή εξωγενούς κακόβουλης παρεμβολής.