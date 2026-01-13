Ελεγκτές για το blackout: «Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ασφαλείας» – Στον αέρα η καλοκαιρινή σεζόν

Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και βαριές διοικητικές ευθύνες αναδεικνύει, σύμφωνα με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ), το πόρισμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρωτοφανές blackout που προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από την Ελλάδα την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026.

Όπως υποστηρίζουν οι ελεγκτές, το επίσημο πόρισμα της επιτροπής διερεύνησης επιβεβαιώνει πλήρως τις καταγγελίες που έχουν διατυπώσει εδώ και χρόνια για τον απαρχαιωμένο και μη αξιόπιστο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και για σοβαρές δυσλειτουργίες στη διοίκηση της ΥΠΑ.

«Άγνωστη αιτία» και χωρίς εγγυήσεις λειτουργίας

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα πως είναι αδύνατος ο ακριβής προσδιορισμός της αιτίας του συμβάντος, το οποίο ενδέχεται να προκλήθηκε από «πληθώρα λόγων». Την ίδια στιγμή, γίνεται ρητή αναφορά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παροχής ουσιαστικών εγγυήσεων λειτουργίας για το σύστημα φωνητικών επικοινωνιών που χρησιμοποιείται στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας, στοιχείο που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας.

Η κρίσιμη απόφαση για zero rate και ο ρόλος των ελεγκτών

Σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ, η παράθεση του ιστορικού των γεγονότων στο πόρισμα αποτυπώνει τις εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να εργαστούν οι ελεγκτές το πρωί της 4ης Ιανουαρίου. Όπως επισημαίνεται, το γεγονός ότι όλα τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια οφείλεται αποκλειστικά στον επαγγελματισμό των ελεγκτών και στην απόφαση για άμεσο κλείσιμο του εναερίου χώρου με επιβολή zero rate, μια επιλογή που –κατά την Ένωση– απέτρεψε ενδεχομένως πολύ σοβαρότερες εξελίξεις.

Διοικητικό αλαλούμ και καθυστερήσεις στη διαχείριση

Το πόρισμα, σύμφωνα με τους ελεγκτές, καταδεικνύει διοικητικό αλαλούμ, πολύωρες καθυστερήσεις στη διάγνωση της αιτίας του προβλήματος και ουσιαστική ανυπαρξία συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων στελεχών της Διοίκησης. Τα στοιχεία αυτά, όπως υποστηρίζεται, συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης και ανέδειξαν σοβαρές αδυναμίες στη διαχείριση κρίσιμων συμβάντων.

Οι πομποδέκτες VHF και οι καθυστερήσεις

Παράλληλα, γίνεται ειδική μνεία στην ανάγκη άμεσης εγκατάστασης νέων πομποδεκτών VHF. Η ΕΕΕΚΕ υπενθυμίζει ότι είχε έγκαιρα αναδείξει τις αστοχίες της Διοίκησης που οδήγησαν στην καθυστέρηση υπογραφής της σχετικής σύμβασης, επισημαίνοντας ότι αν ο εξοπλισμός είχε παραληφθεί εγκαίρως, το συμβάν της 4ης Ιανουαρίου ενδεχομένως να είχε αποφευχθεί.

Στο στόχαστρο και το σύστημα VCRS του ΚΕΠΑΘΜ

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και το σύστημα VCRS του ΚΕΠΑΘΜ. Η Ένωση υποστηρίζει ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ παρουσίαζε επί μακρόν την πορεία του έργου ως επιτυχή, μέσω επαναλαμβανόμενων δελτίων Τύπου, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις και καταγγελίες των εργαζομένων, κάτι που –όπως αναφέρεται– διαψεύστηκε πλέον με τον πιο δραματικό τρόπο.

Αντιδράσεις για την επαναφορά χωρητικοτήτων στο 100%

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η απόφαση της Διοίκησης να επαναφέρει άμεσα τις χωρητικότητες του εναερίου χώρου στο 100%, χωρίς σταδιακή αύξηση και χωρίς προηγούμενη εκτίμηση ασφάλειας. Η ΕΕΕΚΕ χαρακτηρίζει την επιλογή αυτή «εγκληματική επιμονή», προειδοποιώντας ότι δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους, ειδικά ενόψει της αυξημένης κυκλοφορίας της θερινής περιόδου.

Παρέμβαση ζητούν από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Ήδη η Ένωση έχει απευθυνθεί με επιστολή στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμα, ζητώντας άμεση παρέμβαση για τη μείωση των χωρητικοτήτων και τη διενέργεια επίσημης εκτίμησης ασφάλειας, όπως προβλέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι η Διοίκηση της ΥΠΑ παρουσίαζε στο Υπουργείο μια εικόνα πλήρους ελέγχου της κατάστασης, ενώ –σύμφωνα με την ΕΕΕΚΕ– ασκήθηκαν πιέσεις σε υπαλλήλους ώστε να μη δημοσιοποιείται η πραγματική εικόνα.

Το πόρισμα, σύμφωνα με την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, αποδίδει σαφείς διοικητικές ευθύνες «με ονοματεπώνυμο» και καθιστά επιτακτική την άμεση πολιτική παρέμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο.