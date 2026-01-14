Κόντρα Δήμα - Κωνσταντοπούλου για τα αεροδρόμια: «Δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας»-«Ούτε γάτα ούτε ζημιά;»

Το blackout στο FIR Αθηνών πυροδότησε οξεία αντιπαράθεση στη Βουλή, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου αλλά και το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Τάσο Νικολαΐδη να ζητούν απαντήσεις για τις αιτίες του συμβάντος, και τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα να επισημαίνει πως δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας (μίλησε για «περιστατικό χαμηλής διακινδύνευσης») και να τονίζει πως τα συστήματα αεροναυτιλίας είναι πράγματι παλαιά, πλην όμως είναι λειτουργικά, δεσμευόμενος για την υλοποίηση ενός ολιστικού σχεδίου δράσης για την πλήρη αναβάθμισή τους.

Απαντώντας σε σχετικές επίκαιρες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο υπουργός Υποδομών επικαλέστηκε δημόσιες δηλώσεις των αρμοδίων, οι οποίοι, όπως είπε, συμφώνησαν πως δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας.

«Ναι, τα συστήματα αεροναυτιλίας είναι παλαιά, αλλά είναι λειτουργικά. Το πρόβλημα είναι κυρίως ζήτημα χωρικότητας, το λένε οι ειδικοί. Εμείς υλοποιούμε ένα ολιστικό σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην πλήρη αναβάθμιση όλων των συστημάτων αεροναυτιλίας», ανέφερε και μίλησε για τη στελέχωση της ΥΠΑ σε κρίσιμες ειδικότητες καθώς και για τις προτάσεις που κατέθεσε η επιτροπή που συστήθηκε προκειμένου να μην ξανασυμβεί αντίστοιχο περιστατικό, μεταξύ άλλων για τη σύσταση κοινής ομάδας στελεχών από ΥΠΑ και ΟΤΕ για τη λήψη άμεσων αποφάσεων.

Ο Χρίστος Δήμας επικαλέστηκε το πόρισμα που δημοσιεύτηκε χθες σύμφωνα με το οποίο το συμβάν ευθύνεται σε ψηφιακό θόρυβο και δεδομένης της κατάληψης του φάσματος συχνοτήτων και με γνώμονα την ασφάλεια, ελήφθη η απόφαση για προσωρινή εκκένωση του FIR Αθηνών. Κατά τον ίδιο, δεν υπήρξαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης ή ηθελημένης παρέμβασης.

Κωνσταντοπούλου: Ούτε γάτα ούτε ζημιά; Τι θα κάνετε εάν γίνει αύριο δυστύχημα;

«Πριν από δύο χρόνια, ο πρώτος μάρτυρας στην εξεταστική είχε προειδοποιήσει για “Τέμπη του αέρα”. Αυτό που είδαμε είναι η κατάρρευση της κυριαρχίας, είναι απώλεια κυριαρχίας να μην μπορείς να ελέγξεις το εναέριο χώρο σου. Κατέρρευσαν οι δικλείδες ασφαλείας» κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας πως ενώ την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός δήλωσε πως «θα πέσουν κεφάλια», σήμερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός στη Βουλή.

«Μας λέτε ότι “ούτε γάτα ούτε ζημιά”; Ότι είναι μόνο τεχνικό το ζήτημα. Το επιβεβαιώνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, υπήρξαν δυο τυφλά περιστατικά. όπως πήγαν τα τρένα το ένα απέναντι στα άλλα στο έγκλημα των Τεμπών. Τι θα κάνετε εάν γίνει αύριο δυστύχημα; Έρχεστε και μας καθησυχάζετε;», διερωτήθηκε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Έχετε καταλάβει τη σοβαρότητα του ζητήματος; Εσείς έχετε την ευθύνη. Έχετε καταφέρει την υποβάθμιση των αεροπορικών μεταφορών», κατήγγειλε ο Τάσος Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας για «πόρισμα - κόλαφο» για τις κυβερνητικές ευθύνες.