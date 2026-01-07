Και η Τατιάνα Μπλάτνικ «θύμα» του μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών - «Ήσασταν εκπληκτικοί»

Θύμα του μπλακάουτ στο FIR Αθηνών, που προκλήθηκε στις 4 Ιανουαρίου και καθήλωσε εκατοντάδες πτήσεις από και προς τον διεθνή αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος» έπεσε και η Τατιάνα Μπλάτνικ ανάμεσα σε χιλιάδες επιβάτες.

Αν και τελικά κατάφερε να φτάσει στον προορισμό της, θέλησε το πρωί της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου να μοιραστεί την εμπειρία της με τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε φωτογραφία που ανέβασε σε στόρι στο Instagraμη ίδια ποζάρει δίπλα στις βαλίτσες της στο αεροδρόμιο. Παράλληλα, συνοδεύει την εικόνα με ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς τους εργαζόμενους του αεροδρομίου.

«Μετά από 2 ημέρες στην αναμονή και ζώντας στο αεροδρόμιο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι δουλεύουν υπερωρίες στο αεροδρόμιο της Αθήνας, στηρίζοντας τους ανθρώπους που έκλαιγαν και κάνοντας τα πάντα ώστε όλοι να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ήσασταν εκπληκτικοί! Εύχομαι σε όλους ένα ευτυχισμένο 2026! Τελικά τα κατάφερα».