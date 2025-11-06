Οι πιο φανατικοί γυμνιστές στην Ευρώπη: Σε αυτή τη χώρα πάνω από το 50% θα γδυνόταν σε δημόσιο χώρο

Η φήμη των Γερμανών ότι είναι οι πιο ενθουσιώδεις γυμνιστές στην Ευρώπη φαίνεται να κλονίζεται, καθώς μία έρευνα δείχνει ότι οι κάτοικοι μίας άλλης ευρωπαϊκής χώρας είναι πιο δεκτικοί στο να γδύνονται δημόσια ενώ ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς το έχει ήδη κάνει.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη βρετανική εταιρεία ερευνών YouGov, με δείγμα από έξι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Δανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία, αποκαλύπτει ότι οι Δανοί είναι εκείνοι που ενθουσιάζονται περισσότερο με τον γυμνισμό.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων και στις έξι χώρες συμφωνούν ότι είναι «οκ» να γδύνονται σε χώρους που προορίζονται ειδικά για γυμνισμό. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, που μεταφέρει ο Guardian, το 84%-94% δεν έχει πρόβλημα με ιδιωτικά camping γυμνιστών και το 77%-91% είναι εντάξει με τις παραλίες των γυμνιστών, αν και ένα 17% στους Γάλλους και τους Ιταλούς διαφώνησαν.

Φωτό: IMAGO / Album

Ωστόσο, ενώ οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες στην έρευνα αποδοκιμάζουν το γυμνισμό σε μέρη όπως δημόσιες πισίνες ή πάρκα, το 35% των Δανών απαντά ότι είναι «οκ» με το να γδύνονται και σε μία παραλία που δεν προορίζεται ειδικά για γυμνιστές, ενώ ένα 87% από την ίδια χώρα αναφέρει ότι είναι εντάξει με το να κυκλοφορεί κανείς γυμνός στον κήπο του.

Οι Δανοί εμφανίζονται επίσης πιο ανοιχτοί στην ιδέα του γυμνού στην ανοιχτή ύπαιθρο, ενώ η πλειονότητα σε άλλες χώρες, από 58% στη Γερμανία έως 78% στο Ηνωμένο Βασίλειο, θεωρούν απαράδεκτες τις... γυμνές περιπλανήσεις στη φύση.

Οι κάτοικοι της Δανίας φαίνεται να είναι επίσης μακράν οι πιο ανεκτικοί στις «γυμνές» βουτιές στη θάλασσα, τις λίμνες ή τα ποτάμια, με το 64% να λέει ότι η πρακτική αυτή είναι απολύτως εντάξει, σε σύγκριση με μόλις το 25% των Ιταλών, το 31% των Γάλλων, το 32% των Βρετανών και το 49% των Γερμανών.

Φωτό: Guardian/YouGov

Το έχουν κάνει πράξη

Οι Δανοί εφαρμόζουν επίσης αυτό που λένε στα λόγια. Όταν ρωτήθηκαν σε ποιο από αυτά τα επτά περιβάλλοντα είχαν βρεθεί προσωπικά γυμνοί ως ενήλικες, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν τουλάχιστον σε ένα, τουλάχιστον μία φορά. Αυτό σε σύγκριση με το 45% των Γερμανών και το 44% των Ισπανών.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Από την άλλη, μόνο το 31% των Γάλλων, το 25% των Βρετανών και το 22% των Ιταλών ομολογούν ότι έχουν γδυθεί σε κάποιο δημόσιο χώρο κάποια στιγμή στην ενήλικη ζωή τους.

Μάλιστα, οι Δανοί είναι πιο πιθανό να έχουν κάνει γυμνισμό στον κήπο τους ή βουτώντας για μπάνιο, σε ποσοστό 36% με 37%, σε σύγκριση με μόνο το 27%-29% των Ισπανών, το 20%-29% των Γερμανών, το 19% των Γάλλων, το 13%-14% των Βρετανών και το 11%-12% των Ιταλών.

Οι Γερμανοί, ωστόσο, ήταν οι πρωταθλητές όσον αφορά το να είναι κανείς γυμνός σε χώρους σχεδιασμένους για τον σκοπό αυτό, αντανακλώντας μια «κουλτούρα ελεύθερου σώματος» -Freikörperkultur ή FKK- η οποία χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.\

Φωτό: IMAGO / Album

Στη Γερμανία άλλωστε ο νόμος καθορίζει συγκεκριμένους χώρους, όπως τμήματα παραλιών, όχθεις λιμνών και κάμπινγκ που προορίζονται ειδικά για γυμνισμό.

Τα φύλα και οι ηλικίες

Η έρευνα διαπίστωσε ότι μόνο το 12% των Δανών είχε γδυθεί σε έναν ειδικό χώρο για γυμνισμό, όπως μια παραλία ή ένα κάμπινγκ.

Οι Βρετανοί είναι στο 6%, κοντά στους Γάλλους στο 14% και τους Ιταλούς στο 11%, αλλά λιγότεροι από τους Ισπανούς στο 22% και τους Γερμανούς στο 25%.

Οι Δανοί δηλώνουν επίσης ότι θα ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε δημόσιο γυμνισμό, με το 50% να λέει ότι θα ήταν διατεθειμένοι να γδυθούν σε δημόσιο χώρο σε σύγκριση με το 42% των Γερμανών, το 38% των Ισπανών, το 34% των Γάλλων και το 29% των Βρετανών και των Ιταλών.

Οι άνδρες ήταν πιο πρόθυμοι από τις γυναίκες και στις έξι χώρες. Στη Δανία, οι νεότερες γενιές ήταν πιο ανοιχτές στον γυμνισμό, αλλά στη Γερμανία συνέβη το αντίθετο: το 31% των ατόμων ηλικίας 18 έως 34 ετών τονίζουν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εμφανιστούν γυμνοί δημόσια, σε σύγκριση με το 46-48% των ατόμων άνω των 50 ετών.