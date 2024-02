Οι YouTubers με τα γεμάτα πορτοφόλια - Οι 5 που κερδίζουν τα περισσότερα

Χωρίς μεγάλα ονόματα της showbiz είναι η λίστα με τους πιο ακριβοπληρωμένους YouTubers. Ο «άρχοντας» του YouTube είναι ο Mr. Beast, ένας 25χρονος από το Κάνσας, τον οποίο ακολουθούν 236 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες.

Η δημοφιλία του Mr. Beast «απογειώθηκε», όπως αναφέρει το MEGA, όταν άρχισε να ανεβάζει διασκεδαστικά βίντεο, με απίθανες προκλήσεις και μεγάλα give-aways.

Το «vlad and niki» είναι ένα από τα μεγαλύτερα κανάλια παιδικής ψυχαγωγίας για παιδιά προσχολικής ηλικίας.



Τα βιντεάκια του «vlad and niki» έχουν μεταφρασθεί σε 18 γλώσσες και αποφέρουν στους δημιουργούς τους πολλά εκατομμύρια δολάρια.

Ο Pewdiepie ήταν ο πρώτος δημιουργός περιεχομένου που έγινε διάσημος, μέσω του YouTube, σε όλο τον κόσμο.

Μια 10χρονη ρωσο-αμερικανίδα, ηγείται του μεγαλύτερου παιδικού καναλιού στον κόσμο, του “like nastya” που έχει 112 εκατομμύρια συνδρομητές.

Στην 5η θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους YouTubers βρίσκεται το κ-pop συγκρότημα «blackpink».

Το YouTube ιδρύθηκε από τον Τσαντ Χάρλεϊ, τον Στηβ Τσεν και τον Τζουντ Καρίμ, οι οποίοι ήταν όλοι πρώην υπάλληλοι της PayPal. Ο Χάρλεϊ σπούδασε σχεδιασμό (Designers) και ο Τσεν με τον Καρίμ σπούδασαν πληροφορική μαζί στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις της Ουρμπάνας.

Σύμφωνα με μια ιστορία που έχει συχνά επαναληφθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Χάρλεϊ και ο Τσεν ανέπτυξαν την ιδέα για το YouTube κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2005, αφού είχαν βιώσει δυσκολία στην κοινή χρήση ενός βίντεο, για έναν πυροβολισμό σε ένα πάρτι στο διαμέρισμα του Τσεν στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Καρίμ ο οποίος είχε παρέστη το κόμμα αρνήθηκε ότι είχε συμβεί, αλλά ο Τσεν σχολίασε ότι η ιδέα για το YouTube ιδρύθηκε μετά από ένα πάρτι.

Ο Καρίμ είπε ότι η έμπνευση για το YouTube εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το ρόλο της Τζάνετ Τζάκσον στο περιστατικό του 2004, όταν το στήθος της είχε εκτεθεί κατά την εκτέλεση της, και αργότερα από το τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό το 2004. Ο Καρίμ ο οποίος δεν μπορούσε να βρει εύκολα βίντεο κλιπ της, για κάθε εκδήλωση σε απευθείας σύνδεση, τον οδήγησε στην ιδέα του σάιτ και στον διαμοιρασμό βίντεο. Ο Χάρλεϊ και ο Τσεν είπε ότι η αρχική ιδέα για το YouTube ήταν μια έκδοση βίντεο από μια διαδικτυακή υπηρεσία γνωριμιών, και είχε επηρεαστεί από την ιστοσελίδα Hot or Not.



Το YouTube ξεκίνησε ως ένα εγχείρημα που χρηματοδοτείται από την εκκίνηση της τεχνολογίας, κυρίως από 11,5 εκατομμύρια δολάρια επενδύσεων από την Sequoia Capital από το Νοέμβριο του 2005 έως τον Απρίλιο του 2006. Στις αρχές τα κεντρικά γραφεία του YouTube βρίσκονταν πάνω από μια πιτσαρία και πάνω από ένα ιαπωνικό εστιατόριο στο Σαν Μάτε, στην Καλιφόρνια. Η ονομασία του τομέα www.youtube.com ενεργοποιήθηκε την 14η Φεβρουαρίου του 2005, και ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε κατά τους επόμενους μήνες.



Το πρώτο βίντεο από το YouTube, με τίτλο "Me at the zoo", δείχνουν τον συνιδρυτή Τζουντ Καρίμ στο Diego Zoo San. Το βίντεο αναρτήθηκε στις 23 Απριλίου του 2005, και ακόμα προβάλλεται στην ιστοσελίδα με πάνω από 100 εκατομμύρια προβολές.