Η νέα εβδομάδα ξεκινά με τη Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Καρκίνου και να σχηματίζει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα από τον Κριό, μια όψη που φέρνει έντονα συναισθήματα αλλά και αρκετή ασάφεια, καθυστέρηση και μπέρδεμα στην καθημερινότητά μας. Είναι μια μέρα που μπορεί να νιώσουμε διλήμματα ανάμεσα στην ανάγκη για ασφάλεια και φροντίδα από τη μία πλευρά, και την επιθυμία να κυνηγήσουμε όνειρα ή επιθυμίες που δεν έχουν ακόμη γερά θεμέλια από την άλλη. Η διαίσθηση είναι δυνατή, αλλά ο κίνδυνος της αυταπάτης και των παρεξηγήσεων παραμονεύει!

Πρακτικά, η Δευτέρα ίσως φέρει μικρές αναβολές, μπερδέματα σε συζητήσεις ή οικονομικές ανησυχίες που θολώνουν την κρίση μας. Χρειάζεται υπομονή, ειλικρίνεια και ψυχραιμία, ώστε να μη δώσουμε περισσότερη σημασία από όση αξίζει σε καταστάσεις που αργότερα θα ξεκαθαρίσουν.

Πιο έντονα επηρεάζονται οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι που έχουν γεννηθεί στις αρχές του ζωδίου τους. Για εσάς, η μέρα μπορεί να φέρει ένταση στις προσωπικές ή επαγγελματικές σχέσεις, αλλά και την ανάγκη να διαχειριστείτε πιο ώριμα τα συναισθήματά σας. Μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις – ακολουθήστε το ένστικτό σας, αλλά με μέτρο και ρεαλισμό.

Διάβασε αναλυτικά την ημερήσια πρόβλεψη για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Οικογενειακές εντάσεις και παρεξηγήσεις

Η Δευτέρα ξεκινά για το ζώδιο σου με εσένα να βρίσκεσαι σε ένταση για οικογενειακά ή για ζητήματα σπιτιού φίλε μου Κριέ. Μπορεί να προκύψουν διαφωνίες με γονείς ή με άτομα που μοιράζεσαι τον χώρο σου, ειδικά αν αισθάνεσαι ότι σε περιορίζουν. Πρόσεξε γιατί μια παρεξήγηση μπορεί να ανάψει φωτιές. Στον επαγγελματικό τομέα, καλό είναι να μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις – κράτησε μια πιο προσεκτική στάση, καθώς η ομίχλη του Ποσειδώνα από το ζώδιο σου θολώνει τα όρια. Στα αισθηματικά, νιώθεις την ανάγκη για σιγουριά αλλά ίσως την εκφράσεις με ένταση. Ένα άτομο από το παρελθόν μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά και να φέρει αναστάτωση.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Δώσε χρόνο πριν μιλήσεις ή αποφασίσεις. Ηρεμία και ψυχραιμία θα σε προστατεύσουν από άσκοπες παρεξηγήσεις.

Ταύρος – Προσοχή σε κουτσομπολιά και μπερδέματα

Σήμερα Δευτέρα οι συζητήσεις σου με κοντινούς ανθρώπους μπορεί να σε μπερδέψουν, αφού άλλο μπορεί να σου λένε και άλλο να καταλαβαίνεις Ταύρε μου. Κάποιες καθυστερήσεις θα παρουσιαστούν στις μετακινήσεις σου ή θα δημιουργηθούν κάποια απρόοπτα, γι’ αυτό διατήρησε εναλλακτικές στο πρόγραμμά σου. Στη δουλειά, καλό είναι να μην εμπιστευθείς φήμες ή πληροφορίες που δεν έχεις τσεκάρει. Στα αισθηματικά, η επικοινωνία με το ταίρι σου μπορεί να γίνει έντονη ή μπερδεμένη, με αποτέλεσμα να ειπωθούν λόγια που δεν εννοούνται. Αν είσαι μόνος, μια νέα γνωριμία ίσως σε ενθουσιάσει, αλλά δεν είναι η μέρα για να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Απόφυγε τα βιαστικά λόγια και τα συμπεράσματα. Άκουσε περισσότερο και μίλησε λιγότερο – έτσι θα αποφύγεις παρεξηγήσεις.

Δίδυμος – Θέματα οικονομικά σε πρώτο πλάνο

Η εβδομάδα ξεκινά φέρνοντας στο προσκήνιο τα οικονομικά σου αγαπητέ μου Δίδυμε. Μπορεί να βρεθείς σε κατάσταση αβεβαιότητας σχετικά με έξοδα, λογαριασμούς ή εκκρεμότητες που σε πιέζουν. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις σε επενδύσεις ή αγορές, γιατί μπορεί να σε παραπλανήσουν. Στα επαγγελματικά, ίσως δεχτείς προτάσεις που ακούγονται ωραίες αλλά δεν έχουν γερά θεμέλια. Στα αισθηματικά, οι συζητήσεις με το ταίρι σου ίσως να περιστρέφονται αυτή την ημέρα γύρω από χρήματα ή κοινές υποχρεώσεις, με κίνδυνο να δημιουργηθεί ένταση. Αν είσαι ελεύθερος, κάποιος δείχνει ενδιαφέρον, αλλά ακόμα δεν φαίνεται ξεκάθαρα τι θέλει.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Μην παρασύρεσαι από εντυπώσεις. Σήμερα χρειάζεται να κοιτάς πίσω από τις λέξεις και τα νούμερα.

Καρκίνος – Συναισθηματικές υπερβολές και διλήμματα

Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Δευτέρα, η μέρα ξεκινά έντονα και φορτισμένα για σένα Καρκίνε μου. Μπορεί να νιώσεις ότι όλοι περιμένουν κάτι από εσένα και να σε πιάσει εκνευρισμός. Στον επαγγελματικό τομέα, οι άλλοι δεν φαίνονται να καταλαβαίνουν τις προθέσεις σου, ενώ οι παρεξηγήσεις είναι εύκολες. Στα αισθηματικά, πρόσεξε την τάση να υπερβάλλεις ή να ζητάς περισσότερα από όσα μπορεί να δώσει το ταίρι σου – πες όχι στην προσκόλληση στο παρελθόν και σε καταστάσεις που δημιουργήθηκαν κάποτε-. Αν είσαι μόνος, μια γνωριμία μπορεί να σε μαγέψει, αλλά μην βιαστείς να δεις παραπάνω από όσα πραγματικά υπάρχουν.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Άφησε χώρο στο συναίσθημα αλλά διατήρησε και την ψυχραιμία σου. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται σήμερα.

Λέων – Μπερδεμένα συναισθήματα και παρασκήνιο

Σήμερα Δευτέρα Λιοντάρι μου νιώθεις πως κάτι γίνεται πίσω από την πλάτη σου και δεν το ξέρεις. Το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα θολώνει την κρίση σου και ίσως σε κάνει καχύποπτο ή υπερευαίσθητο. Στη δουλειά, μπορεί να υπάρξουν παρασκηνιακές κινήσεις ή σχόλια που σε προβληματίζουν και θα πάρεις κάποιες καταστάσεις εντελώς προσωπικά. Απόφυγε να δείξεις όλη σου τη δυσαρέσκεια σήμερα. Στα αισθηματικά, ένα μυστικό ή μια κρυφή σκέψη μπορεί να αποκαλυφθεί, οδηγώντας σε στιγμιαία αναστάτωση. Αν είσαι μόνος, ίσως μπλεχτείς σε ένα παρασκήνιο ή μια σχέση που δεν είναι ξεκάθαρη.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Μην παρασυρθείς από υποψίες και φήμες. Περίμενε να φανεί η αλήθεια πριν αντιδράσεις.

Παρθένος – Κοινωνικές επαφές με μπερδέματα

Η μέρα σε φέρνει κοντά σε φίλους, συνεργάτες ή ομάδες, όμως υπάρχει η πιθανότητα να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις ή λάθος εντυπώσεις Παρθένε μου . Μπορεί να ακούσεις λόγια που δεν είναι ακριβώς αληθινά ή να δοθεί διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Στα επαγγελματικά, καλό είναι να μην στηριχθείς σε υποσχέσεις τρίτων. Στα αισθηματικά, μια συζήτηση για το μέλλον μπορεί να σε γεμίσει προσδοκίες αλλά και αβεβαιότητα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία μέσα από κοινωνικό περιβάλλον μπορεί να σε ενθουσιάσει αλλά δεν θα έχει προοπτική εξέλιξης!

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Απόφυγε την υπερβολική εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν ξέρεις καλά. Περίμενε πριν δεσμευτείς σε υποσχέσεις.

Ζυγός – Επαγγελματικές πιέσεις και αβεβαιότητα

Σήμερα Δευτέρα Ζυγός μου, μπορεί να νιώσεις ότι τα επαγγελματικά σου δεν έχουν τη σταθερότητα που θα ήθελες. Κάποιες υποχρεώσεις φαίνεται να ξεφεύγουν από τον έλεγχό σου ή ένα σχέδιο που είχες στο μυαλό σου δεν εξελίσσεται όπως περίμενες. Πρόσεξε τις λεπτομέρειες σε συμφωνίες ή συνεργασίες, γιατί υπάρχει κίνδυνος παρεξήγησης ή λάθους. Στα αισθηματικά, η αίσθηση ότι το ταίρι σου δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο μπορεί να σε αγχώσει. Αν είσαι μόνος, ίσως σε προσεγγίσει άτομο που σου δημιουργεί μπερδεμένα συναισθήματα. Κράτησε μικρό καλάθι μέχρι να φανεί η πραγματική εικόνα.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Δείξε υπομονή και μην αφήσεις την αμφιβολία να σε καταβάλει. Οι ομίχλες του σήμερα θα περάσουν σύντομα.

Σκορπιός – Όνειρα και ασάφεια στα σχέδια

Η Δευτέρα για σένα ξεκινά με έντονη διάθεση να σχεδιάσεις, να σκεφτείς ή να προγραμματίσεις ταξίδια και νέες εμπειρίες. Ωστόσο, το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα θολώνει το τοπίο και μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις ή και συγχύσεις. Στα επαγγελματικά, ένα σχέδιο ή μια συζήτηση για νέα συνεργασία φαίνεται ενδιαφέρουσα αλλά δεν είναι ώριμη για υλοποίηση. Στα αισθηματικά, μπορεί να νιώσεις ότι το ταίρι σου έχει διαφορετικές προσδοκίες από εσένα, κάτι που δημιουργεί αβεβαιότητα. Αν είσαι ελεύθερος, μια γνωριμία με άτομο από το εξωτερικό ή το διαδίκτυο σε συναρπάζει αλλά χρειάζεται υπομονή.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Σήμερα κράτησε τις ιδέες σου χωρίς να δεσμευτείς. Το όνειρο χρειάζεται χρόνο για να γίνει πραγματικότητα.

Τοξότης – Οικονομικές υποχρεώσεις σε πιέζουν

Η Δευτέρα φέρνει για σένα Τοξότη μου στην επιφάνεια θέματα που σχετίζονται με χρέη, τράπεζες, δάνεια ή οικονομικές εκκρεμότητες. Μπορεί να αισθανθείς πίεση από λογαριασμούς ή κοινά οικονομικά με άλλους. Στη δουλειά, κάποια νέα γύρω από μισθούς ή απολαβές μπορεί να είναι θολά και να σε αγχώσουν. Στα αισθηματικά, οι συζητήσεις με το ταίρι σου για τα κοινά σας έξοδα ίσως φέρουν ένταση. Αν είσαι μόνος, μια ερωτική έλξη σε καθηλώνει, όμως υπάρχει πιθανότητα να μην είναι τόσο σταθερή όσο φαίνεται.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Οργάνωσε καλύτερα τα οικονομικά σου και απόφυγε σήμερα μεγάλα ανοίγματα.

Αιγόκερως – Σχέσεις σε πίεση και αβεβαιότητα

Η μέρα στρέφει το ενδιαφέρον σου Αιγόκερέ μου στις σχέσεις σου – προσωπικές και επαγγελματικές. Μπορεί να νιώσεις ότι το ταίρι σου δεν σε καταλαβαίνει ή κρατά αποστάσεις. Η ασάφεια στις κουβέντες δημιουργεί ανασφάλεια. Στη δουλειά, μια συνεργασία ίσως δείχνει πιο ασταθής από όσο νόμιζες. Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις. Αν είσαι μόνος, μια νέα γνωριμία μπορεί να μοιάζει ιδανική, αλλά κράτα μικρό καλάθι γιατί τα πράγματα ίσως δεν είναι όπως δείχνουν.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Σήμερα δοκίμασε να ακούσεις με περισσότερη προσοχή αντί να πιέσεις για απαντήσεις.

Υδροχόος – Καθημερινότητα με μπερδέματα και κούραση

Η Δευτέρα σε βρίσκει κουρασμένο από τις πολλές υποχρεώσεις και με μία δικαιολογία κάτω από τα χείλη έτοιμος να αναβάλεις ραντεβού και υποχρεώσεις Υδροχόε μου! Το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα φέρνει καθυστερήσεις και μπερδέματα στη δουλειά ή στις καθημερινές εκκρεμότητες. Χρήσιμο όμως σήμερα είναι να φροντίσεις λίγο παραπάνω και εσένα: η έλλειψη ξεκούρασης μπορεί να σε αποσυντονίσει. Στα αισθηματικά, η επαφή με το ταίρι σου ίσως έχει παρεξηγήσεις (τα παίρνεις όλα προσωπικά σήμερα), ενώ αν είσαι μόνος, μια γνωριμία μπορεί να σου φανεί σαν όνειρο αλλά δεν έχει ακόμα γερά θεμέλια.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Μην παραφορτώνεις το πρόγραμμά σου. Δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση και στις ουσιαστικές κουβέντες.

Ιχθύς – Ανάμεσα στην χαρά και στην οικονομική ανησυχία

Η Δευτέρα σε βάζει σε δίλημμα: από τη μία θες να χαρείς, να διασκεδάσεις, να ζήσεις τον έρωτα, και από την άλλη οι οικονομικές υποχρεώσεις σε τραβούν πίσω. Το τετράγωνο Σελήνης–Ποσειδώνα θολώνει την κρίση σου γύρω από έξοδα και αγορές, οπότε καλό είναι να προσέξεις τι υπογράφεις ή πού επενδύεις. Στα αισθηματικά, η διάθεση για ρομαντισμό και τρυφερότητα είναι μεγάλη, αλλά μπορεί να νιώσεις ότι το ταίρι σου δεν σε καταλαβαίνει ή ότι σε κουράζουν μικρές παρανοήσεις. Αν είσαι μόνος, μια γνωριμία σε ενθουσιάζει, όμως πρόσεξε μην προβάλλεις πάνω της όλα σου τα όνειρα χωρίς να έχει δείξει ακόμα τη δυναμική της.

Η αστρολογική συμβουλή της ημέρας:

Βάλε όρια ανάμεσα στην απόλαυση και στην υπερβολή. Χαμογέλα, ζήσε τη στιγμή, αλλά κράτα τον έλεγχο στα οικονομικά σου.