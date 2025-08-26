Το αστρολογικό σκηνικό της Τρίτης 26 Αυγούστου 2025, είναι χαρούμενο, όμορφο, σταθεροποιητικό αλλά και γεμάτο από εκπλήξεις που ανανεώνουν και μας θυμίζουν ότι το καλοκαιράκι συνεχίζεται… Η Αφροδίτη κινείται στο ζώδιο του Λέοντα και θέλουμε γενναιόδωρα να απολαύσουμε τον έρωτα, την ψυχαγωγία, την ανεμελιά και δεν κάνουμε «εκπτώσεις» στα θέλω μας… Ειδικά σήμερα όμως, όπου σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό και εξάγωνο με τον Ουρανό από τους Διδύμους, μας δίνεται η ευκαιρία να σταθεροποιήσουμε σχέσεις, να μας δοθούν απαντήσεις για οικονομικά και αισθηματικά που μας ταλαιπωρούσαν, να εφαρμόσουμε όμορφες αλλαγές στην ζωή μας που θα έχουν και μία σταθερή προοπτική! Η μέρα είναι κατάλληλη για να προχωρήσουμε σε ένα σοβαρό βήμα σε μία σχέση, για να μιλήσουμε ανοιχτά και αληθινά για τις επιθυμίες μας, χωρίς να φοβηθούμε την απόρριψη, για να σταθεροποιήσουμε μία νέα δημιουργική ή οικονομική συμφωνία! Εξαιρετικά ευνοημένοι αυτοί την ημέρα είναι οι Κριοί – Λέοντες – Τοξότες και ακολουθούν οι Δίδυμοι – Ζυγοί – Υδροχόοι , ειδικά του 1ου δεκαημέρου!

Κριός – Με σταθερότητα και ενθουσιασμό

Η Τρίτη σε βρίσκει με έντονη διάθεση για κοινωνική δικτύωση, διασκέδαση, αλλά και ουσιαστική επαφή με άτομα που αγαπάς Κριέ μου. Η Αφροδίτη από τον Λέοντα σου προσφέρει χαρά και ρομαντισμό, ενώ το τρίγωνό της με τον Κρόνο στον δικό σου ζώδιο σε βοηθά να βάλεις βάσεις σε μία επιθυμία σου που έχει προοπτική.

Ένα τηλεφώνημα, μία επαφή, μία εξομολόγηση… όλα αυτά μπορούν σήμερα να σου δώσουν ψυχική ικανοποίηση αλλά και ρεαλιστικό έδαφος για το μέλλον. Αν είσαι γονέας, χαίρεσαι μια ιδιαίτερη στιγμή με παιδί σου. Αν είσαι ερωτευμένος… η φλόγα δυναμώνει.

Τι να προσέξεις: Να μην αγνοήσεις τις ανάγκες των άλλων σε μια κουβέντα.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα τρυφερό άνοιγμα καρδιάς που σταθεροποιεί δεσμούς.

Ταύρος – Το σπίτι γίνεται πηγή χαράς

Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης του ζωδίου σου, από τον Λέοντα συνεργάζεται υπέροχα σήμερα με τον Κρόνο και τον Ουρανό, δίνοντας έμφαση σε θέματα οικογένειας, σπιτιού και προσωπικής ασφάλειας και σταθερότητα . Μπορεί να έχεις μια σημαντική συνάντηση με συγγενή ή φίλο, που ξεκαθαρίζει το τοπίο ή λύνονται παλιά ζητήματα. Ταυτόχρονα, αν έχεις κινήσει διαδικασίες για μετακόμιση, ανακαίνιση ή λύση κληρονομικών/νομικών θεμάτων, μπορεί να υπάρξει ένα θετικό νέο ή απρόσμενη υποστήριξη. Συναισθηματικά, η αγκαλιά ενός δικού σου ανθρώπου γίνεται το ήσυχο λιμάνι σου που σε ηρεμεί!

Τι να προσέξεις: Να μην μπλοκάρεις τον αυθορμητισμό με υπερ-λογική.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη στήριξη οικογένειας ή την αρμονία στον χώρο σου.

Δίδυμος – Μία λέξη αλλάζει τα πάντα

Η σημερινή Τρίτη είναι γεμάτη επικοινωνίες για σένα Δίδυμέ μου. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα μπορεί να ξεκαθαρίσει μια σχέση, να αποκαταστήσει μια παρεξήγηση ή να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο. Ο Ουρανός από το ζώδιό σου σε ρόλο "αγγελιοφόρου" σου φέρνει λόγια-κλειδιά που λειτουργούν λυτρωτικά. Αν ασχολείσαι με το γράψιμο, τα media, ή με θέματα εκπαίδευσης, μπορεί να λάβεις μια ευκαιρία ή έμπνευση που οδηγεί σε επαγγελματική πρόοδο. Μη φοβηθείς να μιλήσεις με ειλικρίνεια – αυτό θα κάνει τη διαφορά σήμερα.

Τι να προσέξεις: Να μην υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα τηλεφώνημα, γράμμα ή πρόταση με μέλλον.

Καρκίνος – Κάτι καλό κινείται στα οικονομικά

Η Αφροδίτη από τον Λέοντα ευνοεί τα οικονομικά σου και ειδικά σήμερα Τρίτη τονώνεται σημαντικά και η αυτοπεποίθησή σου! Η στήριξή που δέχεται η Αφροδίτη από τον Κρόνο και τον Ουρανό σου λέει: ήρθε η ώρα να κάνεις κάτι πιο σταθερό με τα ταλέντα σου. Σήμερα δεν αποκλείεται να λάβεις χρήματα ή να προκύψει μία συμφωνία/δουλειά με προοπτική, ακόμα και από παλαιότερη προσπάθεια. Επίσης, μία πρόσκληση ή συνάντηση από πρόσωπο που εκτιμάς σε γεμίζει ασφάλεια και τρυφερότητα. Αξιοποίησέ τη για να μιλήσεις για όσα νιώθεις.

Τι να προσέξεις: Να μην σπαταλήσεις ενέργεια ή χρήματα σε συναισθηματικά κενά.

Τι να αξιοποιήσεις: Οικονομική σταθεροποίηση και σχέσεις που ενισχύουν την αξία σου.

Λέων – Το βλέμμα πέφτει επάνω σου

Σήμερα Λιοντάρι μου, είσαι στο επίκεντρο! Η Αφροδίτη από το ζώδιό σου σε στηρίζει έντονα και σου χαρίζει μία έντονη μαγνητική γοητεία, την οποία δύσκολα μπορεί να αγνοήσει κάποιος. Μπορεί να λάβεις ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα από άτομο που σε ενδιαφέρει, ακόμα και από το παρελθόν. Παράλληλα, μια πρόταση συνεργασίας ή δημιουργικής έκφρασης φαίνεται πως ωριμάζει, και σήμερα γίνεται το βήμα.

Αν είσαι ήδη σε σχέση, η μέρα ενδείκνυται για μια ειλικρινή κουβέντα που φέρνει σταθερότητα, ενώ αν είσαι ελεύθερος, μία συνάντηση μπορεί να αποδειχθεί… καρμική. Είσαι ο άνθρωπος που δίνει σήμερα φως και κατεύθυνση στο περιβάλλον του.

Τι να προσέξεις: Να μην υποτιμήσεις μία απλή κουβέντα που θα γίνει σήμερα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ειλικρινή συνάντηση ή επαφή με κάποιον που επιστρέφει.

Παρθένος – Η ώρα της ουσίας

Αυτή η Τρίτη σου δίνει την ευκαιρία να σταθεροποιήσεις μία σημαντική προσωπική ή επαγγελματική εξέλιξη φίλε μου Παρθένε. Αν υπάρχει κάποιος που περίμενες να σου τηλεφωνήσει – είτε για μία πρόταση, είτε για μία επανασύνδεση – σήμερα μπορεί να γίνει η επαφή. Η διαίσθησή σου δουλεύει σωστά και καταλαβαίνεις πίσω από τις λέξεις τι πραγματικά θέλει ο άλλος. Τα θέματα που σχετίζονται με εκκρεμότητες του παρελθόντος φαίνεται πως μπαίνουν σε μία νέα βάση, ενώ μία πρόταση από φίλο ή συνεργάτη για κάτι δημιουργικό δεν αποκλείεται να φέρει χαρά και έμπνευση. Κλείσε τη μέρα με ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν βαθιά.

Τι να προσέξεις: Μην μπλέξεις το συναίσθημα με τον ορθολογισμό σε συζητήσεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία για ένα restart σε μια σχέση ή συνεργασία.

Ζυγός – Όταν το παρελθόν χτυπά γλυκά την πόρτα

Η σημερινή μέρα σου φέρνει μία συνάντηση ή επαφή με άτομο από το παρελθόν που σου είχε λείψει – και τώρα βλέπεις καθαρά τι ρόλο έχει τελικά στη ζωή σου. Με την Αφροδίτη στον Λέοντα και τον Κρόνο στον Κριό να συνεργάζονται υπέροχα, οι σχέσεις σταθεροποιούνται και οι κουβέντες σοβαρεύουν – με την καλή έννοια!

Αν είσαι σε σχέση, σήμερα μπορείς να χτίσεις κάτι πιο ουσιαστικό με το ταίρι σου. Αν είσαι μόνος, ένα τηλεφώνημα ή απρόσμενο μήνυμα σου θυμίζει πως δεν είσαι μόνος. Επίσης, φιλικά πρόσωπα σε παρακινούν να συμμετάσχεις σε κάτι που σε γεμίζει και σου δίνει ενέργεια.

Τι να προσέξεις: Μην αφήσεις φόβους του χτες να σε εμποδίσουν να χαρείς το τώρα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συναισθηματική επανασύνδεση ή ενδυνάμωση σχέσης.

Σκορπιός – Μια συνάντηση που θα είναι σημαντική

Σήμερα, το σύμπαν σού στέλνει ένα ξεκάθαρο σημάδι στα επαγγελματικά ή τα αισθηματικά, και αν είσαι ανοιχτός, θα το λάβεις. Ίσως μια συνάντηση που έχει καθυστερήσει να γίνει σήμερα, και να φέρει σημαντικές εξελίξεις. Οι όψεις της ημέρας βοηθούν να ξεπεράσεις δισταγμούς, να ανοιχτείς με ασφάλεια και να εμβαθύνεις σε μία σχέση που έχει μέλλον.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται να έχεις μια ξαφνική ιδέα για ένα πρακτικό θέμα, που θα σου λύσει τα χέρια ή θα βελτιώσει την καθημερινότητά σου. Οι σωστοί άνθρωποι εμφανίζονται όταν τους χρειάζεσαι, και σήμερα, αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα.

Τι να προσέξεις: Να μην αφήσεις παλιές πικρίες να χαλάσουν μια νέα ευκαιρία.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία καίρια συνάντηση ή επανασύνδεση με διάρκεια.

Τοξότης – Εμπνευσμένη πρόταση, τυχαία συνάντηση

Η Τρίτη σου χαρίζει ενθουσιασμό, έμπνευση και γίνεται και μια ιδιαίτερη επαφή/ επικοινωνία που δεν αποκλείεται να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό. Μία πρόταση που σου γίνεται σήμερα, είτε για ταξίδι, συνεργασία, είτε για ένα νέο ξεκίνημα, αξίζει προσοχής.

Το καλό της ημέρας είναι ότι η ευκαιρία συνδυάζει και φρεσκάδα και σταθερότητα. Είσαι πιο πρόθυμος να ακούσεις, να καταλάβεις και να εμπιστευτείς, και αυτό φέρνει εξελίξεις που δεν είχες προβλέψει. Κάποιο μήνυμα ή τηλεφώνημα από απόσταση μπορεί να ξυπνήσει μνήμες ή να ανοίξει νέα κεφάλαια.

Τι να προσέξεις: Μην απορρίψεις κάτι επειδή σε ξεβολεύει προσωρινά.

Τι να αξιοποιήσεις: Την έμπνευση και την πιθανότητα ενός νέου ξεκινήματος.

Αιγόκερως – Η σταθερότητα που χρειάζεσαι

Αυτή η Τρίτη σε βοηθά να χτίσεις γερά θεμέλια σε σχέσεις ή επαγγελματικές συνεργασίες. Κάποιος έρχεται να σου μιλήσει με ξεκάθαρο τρόπο – και εσύ είσαι έτοιμος να ακούσεις και να απαντήσεις με ωριμότητα.

Μια συναισθηματική συνάντηση, ίσως με ένα πρόσωπο που υπήρξε σημαντικό στο παρελθόν, σε καλεί να ξεκαθαρίσεις τις προθέσεις σου και να δεις τι μπορεί να χτιστεί ξανά – αυτή τη φορά με άλλους όρους. Επίσης, οικονομικά, μπορεί να έχεις μία στήριξη ή νέα ευκαιρία μέσα από σχέσεις εμπιστοσύνης.

Τι να προσέξεις: Να μην κρατήσεις κλειστά τα χαρτιά σου από φόβο.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια πρόταση ή κουβέντα που μπορεί να οδηγήσει σε δέσμευση.

Υδροχόος – Μια συνάντηση σε αναταράζει θετικά

Σήμερα ενδέχεται να υπάρξει μία απροσδόκητη συνάντηση ή επαφή με άτομο από το παρελθόν ή με κάποιον που κρατάει κλειδί για μία σχέση ή συνεργασία φίλε μου Υδροχόε. Ο Ουρανός από τους Διδύμους σου φέρνει την πληροφορία, την έκπληξη ή τη σκέψη που δεν είχες υπολογίσει.

Παράλληλα, η Αφροδίτη από τον 7ο σου οίκο σε τρίγωνο με τον Κρόνο, βοηθά να βάλεις σοβαρές βάσεις σε κάτι που μέχρι τώρα ήταν ρευστό. Μία συζήτηση που γίνεται αυτή την Τρίτη μπορεί να σε κάνει να αλλάξεις ρότα ή να σου δώσει την ασφάλεια που περίμενες εδώ και καιρό.

Τι να προσέξεις: Την παρόρμησή σου να τα πεις όλα μονομιάς.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία ουσιαστική επικοινωνία που ωριμάζει σχέσεις.

Ιχθύς – Όταν ο άλλος σε καταλαβαίνει με μια ματιά

Για σήμερα Τρίτη Ιχθύ μου, θα έχεις μια ζεστή, ανθρώπινη επαφή που θα γεμίσει την ψυχή σου. Είτε πρόκειται για έναν συνεργάτη, είτε για ένα πρόσωπο που έχεις συναισθηματικό δέσιμο, η ημέρα σου χαρίζει υποστήριξη και πιθανότατα μία πρόταση που δεν περίμενες.

Αν είχες μία συζήτηση σε εκκρεμότητα, είναι η κατάλληλη στιγμή να γίνει – όχι με βιασύνη, αλλά με τρυφερότητα και σταθερότητα. Στον εργασιακό τομέα, κάποια μικρή βελτίωση στο πρόγραμμα ή τις συνθήκες καθημερινότητας θα σε ξεκουράσει πρακτικά αλλά και ψυχολογικά.

Τι να προσέξεις: Να μη διστάσεις να ζητήσεις βοήθεια ή να μιλήσεις για τις ανάγκες σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Μία προσφορά ή ευκαιρία βελτίωσης στην εργασία ή την υγεία.