ΟΗΕ: «Μείωση της παγκόσμιας πείνας το 2025, αλλά η πρόοδος είναι εύθραυστη»

Μείωση της παγκόσμιας πείνας καταγράφηκε στην έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για το 2025, με τους δείκτες να παρουσιάζουν βελτίωση για τρίτη συνεχή χρονιά. Παρόλ' αυτά, το φαινόμενο του υποσιτισμού παραμένει, ενώ η πρόοδος που σημειώθηκε είναι χαμηλότερη των στόχων που είχαν τεθεί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη έως το 2030.

Πιο αναλυτικά, η έκθεση που δημοσιοποιήθηκε από τον Οργανισμό σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου, καταγράφει πως το 7,8% του παγκόσμιου πληθυσμού ήρθε αντιμέτωπο με την πείνα το 2025, δηλαδή περίπου 645 εκατομμύρια άνθρωποι. Το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο σε σχέση με το 2024, όπου η παγκόσμια πείνα αφορούσε το 8,1% του πληθυσμού, όπως και σε σχέση με το 2022, που το ποσοστό ανερχόταν στο 8,6% του παγκόσμιου πληθυσμού. Με άλλα λόγια, περίπου 14 εκατ. λιγότεροι άνθρωποι υπέφεραν από πείνα σε σχέση με το 2024 και 43 εκατ. σε σύγκριση με το 2022.

Ποιες περιοχές πλήττονται περισσότερο από την πείνα

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μια αργή, αλλά διατηρήσιμη βελτίωση. Παρόλ' αυτά, το πρόβλημα επιμένει, όπως παραμένει και η άνιση κατανομή του.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση: «Η Ασία, μαζί με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, κατέγραψαν σταθερές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η Αφρική φιλοξενεί πλέον περίπου 309 εκατομμύρια ανθρώπους που πεινούν, σε σύγκριση με 292 εκατομμύρια στην Ασία. Παρόλο που η προηγουμένως αυξητική τάση της Αφρικής αρχίζει να σταθεροποιείται (με το ποσοστό του πληθυσμού της που αντιμετωπίζει πείνα να μειώνεται από 20,3% το 2024 σε 20,0% το 2025), η ήπειρος κατέχει πλέον τον υψηλότερο αριθμό ανθρώπων που πεινούν σε απόλυτους αριθμούς, εν μέσω ενός ραγδαία αυξανόμενου πληθυσμού».

Επιπρόσθετα, τα δεδομένα δείχνουν πως πάνω από τον μισό πληθυσμό στην Αφρική (56,6%) αντιμετώπισε μέτρια ή σοβαρή επισιτιστική ανασφάλεια το 2025. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ασία αφορούν στο 20,3% του πληθυσμού, για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική το 22,9% και για τη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη το 8,7%.

Ανισότητα στην κατανομή της επισιτιστικής ανασφάλειας εντοπίζεται και σε ό,τι αφορά τις αγροτικές και αστικές περιοχές και την έμφυλη ταυτότητα, καθώς το φαινόμενο είναι πιο διαδεδομένο στις αγροτικές περιοχές, ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν να επηρεάζονται δυσανάλογα, παρόλο που το έμφυλο χάσμα μειώθηκε ελαφρώς το 2025, σύμφωνα με την έκθεση.

Προβλέψεις για την πείνα σε σχέση με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Η ετήσια έκθεση κάνει εκτιμήσεις και για το πώς θα επηρεάσει το φαινόμενο της πείνας ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αυτό που προβλέπει είναι πως, ανάλογα και με τη διάρκεια του αντικτύπου της κρίσης στον πληθωρισμό των τροφίμων, περίπου 510 έως 520 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν πείνα το 2030, ενώ προ της σύγκρουσης οι εκτιμήσεις μιλούσαν για 503 εκατομμύρια.

Ως εκ τούτου, ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, μαζί με τα ακραία καιρικά φαινόμενα και τις μειώσεις στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική χρηματοδότηση, απειλούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την εξάλειψη της παγκόσμιας πείνας.