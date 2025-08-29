Οικογενειακή υπόθεση ύψους 30 μέτρων: Παππούς και εγγονός φτιάχνουν αντίγραφο του πύργου του Άιφελ

Το αρχικό όραμα του Gustave Eiffel από το 1889 για το εμβληματικό κατασκεύασμα του Παρισιού σε κόκκινο χρώμα κάνει πραγματικότητα ένας 77χρονος μαζί με τον εγγονό του.

Συγκεκριμένα, ο 77χρονος Jean-Claude Fassler μαζί με τον 22χρονο Kilian Antenat κατασκεύασαν μια αντιγραφή του Πύργου του Άιφελ σε κλίμακα 1/10 στον κήπο του σπιτιού τους. Οι δυο τους συνεργάζονται για το εγχείρημα αυτό εδώ και οκτώ χρόνια.

Κατασκευή ύψους 30 μέτρων

Ο Fassler, ένας συνταξιούχος μηχανικός, είχε δηλώσει ότι είναι θαυμαστής του Eiffel «εδώ και πολύ καιρό» και ότι όταν ολοκληρωθεί το αντίγραφο, θα κοιμηθεί στον πρώτο όροφο για μια νύχτα. «Θα μπορώ να πω ότι τα κατάφερα και ότι έχω ένα διαμέρισμα στον Πύργο του Eiffel», είπε.

Πρόκειται για μια κατασκευή ύψους 30 μέτρων, με τον Fassler να δηλώνει ότι σχεδιάζει να πουλήσει το αντίγραφο για να ανακτήσει το κόστος.

Οι φωτογραφίες από την κόκκινη κατασκευή είναι εντυπωσιακές.

Reuters